Prieš Heloviną – draudimas dėl juodų kačių: bando apsaugoti nuo žiaurių ritualų

Pasak „Agence France-Presse“ (AFP), Terrassa, Ispanijos miestelis, esantis į šiaurę nuo Barselonos, spalio 6 d. paskelbė, kad nuo spalio 1 d. iki lapkričio 10 d. uždraudė leisti priglausti juodas kates.
„Terrassa“ gyvūnų gerovės tarnyba pasidalijo šia žinia, kilus susirūpinimui dėl „galimos rizikos“, kad juodieji katinai pateks į niekšiškas rankas. Kadangi populiarūs prietarai sieja kates su Helovinu ir okultizmu, Terassos pareigūnai baiminosi, kad kai kurie gali bandyti priglausti juodas kates ir naudoti žiauriuose, neatsakinguose Helovino „ritualuose“.
Terrassos mero pavaduotojas Noelis Duque'as sakė BBC, kad miestelis pastebi didesnį susidomėjimą juodų kačių priglaudimu artėjant spaliui, o tai kelia susirūpinimą, kad naminiai gyvūnai yra priimami kaip Helovino rekvizitas. Rekvizitai, kurių greičiausiai bus atsisakyta pasibaigus šventėms, panašiai kaip problema, su kuria susiduria triušiukų prieglaudos prieš Velykas.
Pasak BBC, nėra užfiksuota jokių smurto atvejų, nukreiptų prieš juodas kates, ar ritualinio gyvūnų panaudojimo Terrassos mieste, tačiau miesto taryba teigė, kad incidentų būta kitose bendruomenėse. Apskaičiuota, kad Terrassoje gyvena 9800 kačių, įskaitant 12 juodų kačių, kurios laukia savo šanso miesto prieglaudoje.
AFP pažymėjo, kad „Terrassa“ gyvūnų gerovės tarnyba gali nepaisyti draudimo, jei juodos katės priglaudėjas yra „deramai pagrįstas ir įvertintas centro techninės komandos“.
„Stengiamės neleisti žmonėms priglausti, nes tai madinga ar impulsyviai. Ypač tokiais atvejais, apie kuriuos žinome, kad jie egzistuoja, kad išvengtume bet kokios makabriškos praktikos“, – BBC pridūrė N. Duque'as.
Gyvūnų gerovės tarnyba pranešė, kad Terrassos miesto taryba neketina pratęsti „laikino ir išskirtinio“ draudimo, tačiau mieste panašų draudimą planuojama įvesti ir prieš kitą Heloviną.
Kai kuriose šalyse, įskaitant Japoniją, Egiptą ir kai kurias Jungtinės Karalystės šalis, juodos katės laikomos laimingomis. Deja, kitose pasaulio dalyse juodos katės neteisingai laikomos blogio ženklu ar manoma, kad jos susijusios su blogiu.
Popiežius Grigalius IX pateikė vieną iš ankstyviausių juodosios katės kaip blogio stereotipų, taip žalojant jų įvaizdį. 1232 m. popiežiaus bulėje „Vox in Ramoje“ jis pavadino šį gyvūną „šėtono įsikūnijimu“.
Parengta pagal people.com.