Dėl neteisėtos šunų daugyklos – didžiulis skandalas: žmonės dalijasi regione išmėtytų pudelių nuotraukomis ir prašo pagalbos

Žinią apie galimai neteisėtai veikiančią šunų daugyklą telšiškiai perdavė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių regiono skyriui, skelbia portalas LRT. Tikrintojai patikrino įtarimą sukėlusios telšiškės namus ir pradėjo tyrimą.
Pasklidus žiniai apie išmestus šunis, socialiniuose tinkluose aktyviai diskutuojama, ar visi rasti pudeliai yra iš tos pačios daugyklos.
Kaip skelbiama „Nuaras Lietuva“ feisbuko paskyroje, vienas iš pudelių buvo rastas Palangoje visiškai apleistas.
„Dobiliukas neturi čipo, labai apleistas, vietoje kailio vien sąvėlos, nagai ilgiausi, burnytėje taip pat, yra ką taisyti. Dabar ieškome jam KIRPĖJOS ir būsimos globėjos.
Kad atsiras savininkai, nelabai tikim, bet jeigu tokie atsirastų, tai tikrai pasiruoškit jo fotoalbumaą (daugintojai tokio tikrai nepateiks, nes sklepe jų niekas juk nefotografuoja), kad įrodytumėte, kur ir kaip jis buvo augintas, bus pokalbis (galimai ir atsakomybė – bauda), kodėl nesilaikoma įstatymų ir privalomai šuo yra nesučipuotas, kodel nebuvo jo ieškoma ir pan.“, – skelbiama feisbuko puslapyje.
Dar vienas pudelis buvo rastas Akmenėje, tiesiog pakelėje, išsekęs ir labai sušalęs. Apie tai pranešė „Akmenės rajono gyvūnų mylėtojų namų“ puslapis feisbuke.
„Rastas gulintis pudelio mišŗūnas. Patinėlis, iš pažiūros jaunas, nekastruotas, čipo neturi. Išsekęs, bailus ir labai sušalęs. GAL KAM PABĖGĘS ŠUNELIS. GAL KAS TURITE KOKIOS INFORMACIJOS“, – prašoma pagalbos feisbuko puslapyje.
Be šių minėtų miestų, pudeliai buvo rasti ir Varniuose, Ventoje ir netoli Kuršėnų.