Katė slepiasi po antklode? Priežastys nustebins – štai ką tai reiškia

Daugelis savininkų pastebėjo, kad jų katės mėgsta lįsti po antklode – kartais naktį, kartais dieną, tiesiog norėdamos pailsėti. Veterinarai aiškina: toks elgesys gali būti visiškai natūralus, bet kartais jis rodo stresą ar sveikatos problemas. Apie tai pranešė leidinys catster.com.
Viena iš dažniausių priežasčių yra išgyvenimo instinktas, kurį katės paveldėjo iš savo laukinių protėvių.
Gamtoje jos slėpdavosi urvuose arba žolėje, kad išvengtų plėšrūnų ir stebėtų grobį. Nors naminiams gyvūnėliams nebereikia tokių saugumo priemonių, instinktas išliko.
Antroji priežastis – saugumo ir ramybės paieškos. Gyvūnai, kaip ir žmonės, siekia šilumos ir apsaugos. Po antklode katė jaučiasi saugi, ypač kai šalia yra jos šeimininkas. Toks ritualas gali būti būdas pajusti ryšį su žmogumi ir sukurti savo „komforto zoną“.
Kai kurioms katėms svarbus veiksnys yra komfortas miego metu. Jos teikia pirmenybę uždaroms erdvėms, kur niekas netrukdo ilsėtis. Tokie gyvūnai dažnai mėgsta miegoti dėžėse arba specialiuose katėms skirtuose narveliuose – antklodė suteikia panašų saugumo jausmą.
Kartais tai gali būti žaidimo apraiškos. Katė pasislepia po antklode, o tada staiga iššoka, puola judantį objektą ar net kitą katę. Toks elgesys yra natūralaus žaidimo instinkto dalis, kuris padeda palaikyti formą ir treniruoja reakciją.
Kita priežastis – nerimas ar baimė. Jei namuose pasigirsta garsūs triukšmai, atsiranda nauji kvapai ar nepažįstami žmonės, bailus gyvūnas gali bandyti pasislėpti po antklode. Veterinarai pataria atkreipti dėmesį, jei tai vyksta dažnai – daugeliu atvejų pakanka pakeisti aplinką arba pašalinti baimės šaltinį.
Ne mažiau svarbus veiksnys – lytėjimo pojūtis. Kai kurios katės tiesiog mėgsta tam tikros medžiagos tekstūrą. Jos renkasi antklodes iš minkštų arba šiltų medžiagų, kurios malonios odai ir kailiui.
Paskutinė, septintoji priežastis – galima liga. Jei katė staiga pradėjo dažnai slėptis, vengia kontakto ir atrodo prislėgta, tai gali būti blogos savijautos ženklas. Tokiu atveju veterinarai pataria nedelsiant kreiptis į kliniką, kad būtų patikrinta gyvūno sveikata.
Primename, kad katės ne tik džiugina savininkus, bet ir realiai gerina psichinę bei fizinę būklę. Įrodyta: bendravimas su jomis mažina stresą ir stiprina širdį.
