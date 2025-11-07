Perspėja: 5 šunų veislės, kurių dažnos ligos „muš per kišenę“

Veterinaras Amir Anvari „TikTok“ pasidalijo informacija, kokį šunį išlaikyti yra brangiausia.
Prancūzų buldogas
Veterinaro teigimu, šios veislės šunų išlaikymas gali labai pabrangti dėl gydymo išlaidų. Dėl trumpo snukio prancūzų buldogai dažnai serga brachicefaline kvėpavimo takų liga, kurią reikia gydyti chirurginiu būdu. Be to, pasitaiko problemų su stuburu, oda ir ausimis.
Gydytojas pabrėžė, kad jei prie šio sąrašo pridėsime pasikartojančias ausų infekcijas, odos raukšlių dermatitą, akių opas ir tarpslankstelinio disko ligą, tai „prancūzai“ atsidurs šunų, kurių gydymas pas veterinarą kainuos labai brangiai, viršūnėje.
Rotveileris
Šios veislės šunims gali išsivystyti ortopedinės problemos ir kai kurios vėžio rūšys. veterinars apibūdino šios veislės šunis kaip „sunkius, aktyvius šunis, kuriems yra didelis kryžminių raiščių plyšimo pavojus“.
Tai rimtas kelio pažeidimas, reikalaujantis brangios chirurginės intervencijos.
Be to, rotveileriai yra linkę į osteosarkomą – agresyvų kaulų vėžį. Dėl šios ligos jiems atliekama chemoterapija ir galūnių amputacija.
Vokiečių aviganis
Šios veislės šunims dažnai pasitaiko ortopedinės ir degeneracinės ligos.
„Jie liūdnai pagarsėję klubo ir alkūnės sąnarių displazija, kryžminių raiščių traumomis ir degeneracine mielopatija.
Tokios operacijos kaip klubo sąnario pakeitimas ar kryžminio raiščio atstatymas reikalauja didelių išlaidų, o degeneracinės ligos dažnai reikalauja ilgalaikio gydymo ir fizioterapijos“, – pasakojo veterinaras.
Pirmaujanti veterinarijos labdaros organizacija Jungtinėje Karalystėje PDSA vokiečių aviganius priskiria trečiajai šunų veislių kategorijai. Ji laikoma aukščiausia pagal sveikatos problemų lygį.
Cvergšnauceris
Šie miniatiūriniai šunys yra linkę į pankreatitą, kasos uždegimą ir medžiagų apykaitos sutrikimus. Kaip paaiškino veterinaras, aukštas trigliceridų lygis kraujyje sukelia ūminį arba pasikartojantį pankreatitą.
Tai reikalauja hospitalizacijos, intraveninių infuzijų, nuskausminimo, o kartais ir pakartotinės hospitalizacijos. Visa tai kainuoja labai brangiai.
Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielis
Antireitinge ši veislė gali būti laikoma pigiausia medicininių sąskaitų atžvilgiu. Ji yra linkusi į širdies ir kraujagyslių ligas, ypač į miksozės mitralinio vožtuvo problemas. Vaterinaro teigimu, tai „viena iš labiausiai paplitusių paveldimų širdies ligų šunims“.
Dėl to kavalierius karališkasis Karolio spanielis turi reguliariai lankytis pas kardiologą. Gali prireikti echokardiogramos, visą gyvenimą vartojamų vaistų ir netgi širdies stimuliatoriaus įdiegimo.
Taip pat svarbu prisiminti, kad šuo nėra žaislas, o visą gyvenimą trunkantis (gyvūnui) įsipareigojimas. Prieš įsigydami augintinį, verta išnagrinėti šį klausimą.
