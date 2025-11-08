Kartais kačių elgesys gali atrodyti keistas, bet už kiekvieno judesio slypi tam tikra priežastis

Kaip katės reikalauja dėmesio
Katės mėgsta trukdyti žmonėms dirbti, šokdamos ant stalo. Nesvarbu, ar skaitote knygą, ar dirbate kompiuteriu – jos be dvejonių atsiguls tiesiai ant to daikto. Taip katė tarsi sako: „Sustok ir atkreipk į mane dėmesį“. Ji nori, kad jūs ją glostytumėte, o ne užsiimtumėte su bet kokiu kitu daiktu.
Kodėl katės jus ignoruoja
Katės yra protingos, bet labai užsispyrusios būtybės. Jos neatsiliepia šaukiamos ne todėl, kad jos nežino savo vardo. Jos tiesiog nenori prieiti prie jūsų. Šuo atbėgs, kai jį pašauksite, o katė, greičiausiai, jus ignoruos. Jos rodo palankumą savaip ir priartės tik tada, kai pačios to norės.
Kaip katės randa komfortą
Kai kačiukai žinda pieną, jie minko motinos pieno liaukas letenėlėmis, stimuliuodami pieno išsiskyrimą. Šis instinktas išlieka katėms ir suaugus. Suaugusios katės dažnai minko žmogaus kūno dalis letenėlėmis, nes tai asocijuojasi su motinos šiluma. Ekspertai mano, kad toks elgesys rodo arba laimę, arba poreikį sumažinti stresą.
Kodėl katės jus uosto
Katės yra labai smalsios būtybės ir mėgsta uostyti savo artimuosius. Jei jūsų katė netikėtai priartėja ir uodžia jus, tai reiškia, kad ji nori pažinti ant jūsų esantį kvapą.
Kodėl katės kramto plastiką
Jei jūsų katė staiga pradeda kramtyti nevalgomus daiktus, laikas kreiptis į veterinarą. Plastiko kramtymas gali reikšti sutrikimą.
Kaip katės rodo susierzinimą
Kai katė stebi paukštį pro langą, jos įdėmus žvilgsnis gali būti lydimas greito dantų kalenimo. Ekspertai mano, kad tai yra frustracijos pasireiškimas. Katė nori pasiekti paukštį, bet supranta, kad langas yra kliūtis. Kiti tyrėjai mano, kad tai yra natūrali reakcija – taip katė šildo raumenis prieš medžioklę.
Kaip katės bando žaisti
Katės mėgsta gulėti ant nugaros ir vartytis. Jos tai daro tik tada, kai jaučiasi saugios, nes parodyti pilvą reiškia parodyti savo pažeidžiamumą. Tai gali būti tiesiog laiko leidimas, bet taip pat gali būti kvietimas žaisti. Ekspertai mano, kad katės taip elgiasi, kai nori žaisti. Tačiau kartais tai taip pat yra būdas pažymėti teritoriją, paliekant savo kvapą, pavyzdžiui, ant jūsų naujo kilimo.
Kodėl katės „verkia“ naktį
Kol jūs miegate, katė dažnai vaikšto po namus. Naktį jos yra daug aktyvesnės, ir tai yra normalu, kol nepradeda garsiai miaukti. Tai atsitinka, kai katė nori pagauti grobį patalpoje. Jei nėra pelių ar vabzdžių, katė gali miaukti iš nusivylimo. Norėdami tai sumažinti, žaiskite su katė dieną, kad ji pavargtų ir miegotų naktį.
Kodėl katės žaidžia slėpynes
Jei matote savo katę pasislėpusią ankštoje vietoje, tai normalu. Katės taip jaučiasi saugios. Laukinėje gamtoje jos ieško prieglobsčio mažose erdvėse – urvuose, olose.
Naminės katės taip pat dažnai renkasi ankštas vietas, pavyzdžiui, dėžes ar erdvę po praustuve, net jei šalia yra minkšta patogi lova. Tai instinktyvus elgesys, išlikęs ir po prijaukinimo.
Ženklai, kad jūsų katė nerimauja
Kartais katė staiga įbėga į kambarį visu greičiu. Tai energijos perteklius. Nemedžiojančios naminės katės turi rasti būdą, kaip ją išeikvoti. Tokie staigūs aktyvumo protrūkiai yra normalu. Jei tai vyksta dažnai, daugiau žaiskite su kate, kad ji galėtų išsikrauti.
Kai katė atneša jums „dovanų“
Daugelis yra susidūrę su situacija, kai katė atneša jums prie kojų negyvą paukštį ar pelę. Tai bjauru, bet ir jaudinanti akimirka. Kai jūsų katė buvo kačiukas, jos mama jai atnešdavo maisto. Jei ji tai daro jums, tai gali būti dėkingumo ženklas. O gal ji tiesiog nori jūsų dėmesio.
Kai jūsų katė yra atsipalaidavusi
Jei katė guli ant nugaros ištiestomis kojomis, tai rodo, kad ji yra rami. Tokia poza rodo, kad ji jaučiasi saugi ir nebijo grėsmės. Tai geras ženklas – tai reiškia, kad jūsų augintinė yra laiminga, pasitiki jumis ir jaučiasi kaip namuose.
Kaip katės įspėja apie problemas
Gamtoje katės užkasa savo išmatas, kad plėšrūnai jų nesuaptų pagal kvapą. Namuose jos daro tą patį į dėžutę. Bet jei katė staiga nustoja tai daryti, tai gali būti signalas. Galbūt problema su dėžute, bet taip pat tai gali būti nerimo požymis ar net bandymas įspėti jus apie ligą.
Kaip katės įspėja apie susijaudinimą
Katės perduoda emocijas ne tik akimis, bet ir ausimis. Jei ausys pradeda judėti pirmyn ir atgal, geriau pasitraukti: katė yra susijaudinusi. Jei ausys nukreiptos į priekį, ji yra rami. Jei atgal arba tvirtai prispausdamos prie galvos, katė yra nervinga arba agresyviai nusiteikusi. Norėdami suprasti katės nuotaiką, atkreipkite dėmesį į jos ausis.
Kai katė puola jūsų kojas
Kartais jūsų katė gali staiga pulti jūsų kojas, ypač kai einate pro šalį. Tai gali atrodyti agresyvus elgesys, bet paprastai tai sukelia nuobodulys arba energijos perteklius. Tai taip pat gali būti medžioklės instinktas – jūsų koja juda, ir tai yra puolimo priežastis. Jei tai atsitinka dažnai, pabandykite daugiau žaisti su katinu ir suteikite jam kitų būdų išlieti energiją.
KatėKatinasmokslininkai
Rodyti daugiau žymių