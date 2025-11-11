Gatvėje jūs ėmė sekioti nepažįstamas šuo? Jis turi tikslą, o jūs pasižymite išskirtiniu požymiu

Yra tam tikras žmonių tipas, prie kurio šunys nuolat prisijungia. Gyvūnai beveik niekada nelydi žmogaus verslo kostiumu ar merginos su kailiniais ir aukštakulniais. Ir ne visada šunys eina paskui žmogų tikėdamiesi gauti maisto.
Pasak zoopsichologų, yra tam tikras tipas žmonių, su kuriais šunys niekada neprieštarauja pasivaikščioti. Su jais jie jaučiasi užtikrintai, ramiai ir ne tokie vieniši, taip pat šunys turi ir „savanaudišką“ tikslą.
Štai pagrindiniai šunų „mėgstamiausi“: besijuokiančių žmonių būrys, einantis neskubiu žingsniu; lėtai einantys senukai; tylūs žmonės; turistai keliautojai; ramūs žmonės, nesijaudinantys pamatę šunis. Bet kuriuo atveju, šunys renkasi tuos, kurie vaikšto ramiai, lėtais žingsniais. Tai pagrindinis požymis.
Tokie kelionės draugai šunims yra tiesiog būdas pasivaikščioti kompanijoje, nes taip smagiau nei vienam. Kalbant apie „savanaudišką“ tikslą, čia kalbama apie „svetimas“ teritorijas.
Esmė tame, kad visas miestas yra padalintas tarp gatvės šunų į teritorijas. Kiekvienas sklypas priklauso šuniui arba šunų grupei. Įsilieti į svetimą teritoriją lengviau su žmogaus pagalba: užtikrintai žengiantis dvikojis yra puiki „priedanga“ „žvalgybos operacijai“.
Ir dar vienas dalykas – šunys turi jautrią uoslę. Jie neseka žmonių, kurie naudoja stipraus kvapo kvepalus ar daug kosmetikos, teigiama kanale „Zoo darbuotojas“.