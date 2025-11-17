Po ilgai trukusio tarnybų reido – kraupūs vaizdai: konfiskuoti 345 gyvūnai, laikyti kartu su gaišenomis

„Daugiau nei pusantrų metų trukusi kova su turgaus prekeiviu tęsiasi – paimti 345 gyvūnai | Vakar GGI – Gyvūnų gerovės iniciatyvos, Pagalba egzotiniams ir dekoratyviniams gyvūnams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Lietuvos policija įvykdė jungtinį pakartotinį reidą, kurio tikslas buvo – paimti gyvūnus iš jais nelegaliai prekiaujančio asmens.
Nelegaliai todėl, kad kovos eigoje licencija jau buvo atimta ir atimta ji buvo tikrai ne iš gero gyvenimo gyvūnams“, – rašoma interneto puslapyje.
Asmuo prekiavo naminiais gyvūnais kiekvieną dieną, nors liedimas veisti ir prekiauti buvo atimtas. Reido metu užfiksavus nelegalų pardavimą pažymėtomis kupiūromis prekeiviui buvo pristatytas tolesnis planas.
„Surenkame turguje esančius prekybai paruoštus 54 naminius gyvūnus ir vykstame surinkti likusių gyvūnų iš jo namų.
Prekeivis atsisakė talkinti, bet VMVT inspektoriams pristačius teismo išduotus dokumentus jam neliko kito pasirinkimo: su dviejų policijos ekipažų pagalba nuvykus į namus buvo paimtas dar 291 gyvūnas, t.y. viso 345 nelegaliai veisiami, laikomi ir parduodami gyvūnai“, – toliau rašoma minėtame puslapyje.
Kaip teigiama, gyvūnai laikyti antisanitarinėmis sąlygomis, pelėsiu pasidengusiuose narvuose, maitinami pašaru su parazitais.
Dalis paukščių be uodegų, praskeltomis ar nuplikusiomis galvomis, graužikai narvuose su gaišenomis, daug ligotų gyvūnų.
„Rasta ir 40 metų amžiaus (kaip teigė prekeivis) Žako papūga, kuri laikoma viena protingiausių Afrikos papūgų, maitinta šakočiu, laikyta antisanitarinėmis sąlygomis, beveik be uodegos.
Be gyvų gyvūnų rastos ir jų gaišenos maisto šaldymo kameroje, kartu su maisto produktais bei elektros šoko antkakliai. Šis reidas truko 8 valandas, o jo eigoje prekeivis GGI atstovei Karina Guliaeva drąsiai teigė, kad jau kitą savaitę jis vėl bus Aleksoto turguje, nes savo veikloje nemato nieko blogo, o gyvūnus laiko „tinkamomis sąlygomis“.
Abi nevyriausybinės organizacijos yra dėkingos VMVT ir Lietuvos policijai už pilną įsitraukimą ir talkinimą operacijos metu. Egzotic SOS su savanorių komanda globai paėmė visus 345 gyvūnus (graužikus, paukščius).
Džiaugiamės reido rezultatu, bet kova pasibaigusi nėra, tad apie tolimesnę eigą dar parašysime“, – reido rezultatus apibendrino Gyvūnų gerovės iniciatyva feisbuke.
Paremti šių 345 gyvūnų išlaikymą galite paaukodami VšĮ „Egzotic SOS“: www.egzoticsos.lt