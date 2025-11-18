AugintinisPriežiūra

Naujausia žinia apie dramatiško likimo šunelio Gauso būklę: „Net nebūtume pagalvoję“

2025 m. lapkričio 18 d. 12:00
Lrytas.lt
Prieš kurį laiką Lietuvą sukrėtė žiauriai kankinto – sumušto ir gyvo užkasto – šuns Gauso istorija. Nors tąkart keturkojį pavyko išgelbėti ir jam surasti naujus namus, šiandien Gausui vėl tenka kovoti už savo gyvybę. Naujausią informaciją apie šunelio būklę pateikė žinomas veterinaras Paulius Morkūnas.
„Gausiukas stebina mus toliau – jau ne pirmą kartą įrodo, kad lengvai nepasiduos Praėjo savaitė po chemoterapijos, o jo savijauta kasdien tik gerėja.
Kol kas – jokio šalutinio poveikio: nei pykinimo, nei vangumo Priešingai – jis kasdien vis stipresnis ir žvalesnis.
Ir svarbiausia – Gausas jau ir šlapinasi gerai Prieš savaitę net nebūtume pagalvoję, kad taip greitai bus toks progresas Ačiū visiems už palaikymą“, – feisbuko paskyroje rašė veterinarijos gydytojas P. Morkūnas.
Primename, kad prieš kurį laiką policijos pareigūnai gavo pranešimą apie Ariogaloje (Raseinių r.) skriaudžiamą šunį. Pranešėjas nurodė, kad moteris keturkojį talžo kastuvu.
Į įvykio vietą pasiųsti policijos pareigūnai išsiaiškino, kad egzekuciją šuniui surengė neblaivi (1,04 prom.) moteris, gim. 1976 m. Mušti keturkojį moteriai padėjo kartu buvęs alkoholio taip pat paragavęs (0,22 prom.) vyras, gim. 1957 m. Policininkai šunį skriaudusią moterį sulaikė ir uždarė į areštinę.
Šuo buvo perduotas prieglaudos darbuotojams, kurie atskleidė, kad gyvūnas buvo ne tik žiauriai kankintas, bet ir užkastas gyvas.
Dėl žiauraus elgesio su gyvūnais pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokį nusikaltimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Žiaurus elgesys su gyvūnaisVėžyschemoterapija
