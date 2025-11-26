Tikras demonas: šios veislės šunų veterinarai bijo labiausiai

Garsus veterinaras pasidalino įžvalga, kurios veislės šunys yra labiausiai linkę kąsti apsilankymo veterinarijos klinikoje metu. Apie tai praneša „Daily Express“.
Žinomas veterinaras Amiras Anvari, kuris savo patirtimi dalinasi vaizdo įrašuose „TikTok“ platformoje, dažnai pasakoja įdomias istorijas apie gyvūnus ir jų šeimininkus.
Neseniai paskelbtame vaizdo įraše jis įvardijo šunų veislę, kuri, jo nuomone, dažniausiai bando įkąsti veterinarams.
Pasak specialisto, tai yra čihuahua. Nors šie šunys yra žinomi dėl savo ištikimybės, jie taip pat yra labai gyvi ir atkaklūs. Daugelis šios veislės šunų savininkų komentaruose po vaizdo įrašu pritarė veterinaro įvertinimui.
Čihuahua – „irzlūs“ ir triukšmingi
Remiantis „PetMD“ duomenimis, čihuahua gali būti „irzlūs“ ir loti ant nepažįstamų žmonių ar kitų gyvūnų. Specialistai paaiškino, kad kai jie nervinasi, ima loti ir „pamiršta, kokie iš tikrųjų yra maži“.
Ekspertai pataria čihuahua savininkams atidžiai stebėti savo augintinį, ypač kai jis bendrauja su nepažįstamais žmonėmis ar gyvūnais.
Taip pat verta prisiminti: būti šuns savininku yra rimtas įsipareigojimas, be to, ne visos veislės gali tikti tiems, kurie pirmą kartą įsigyja keturkojį draugą.
