Krentant temperatūrai – tarnybų perspėjimas dėl augintinių

„Pasirūpinkime tais, kurie patys paprašyti pagalbos negali“, – ragina ugniagesiai ir skelbia keletą taisyklių, kurios padės nuo šalčio apsaugoti augintinius.
Trumpesni pasivaikščiojimai. Kai spaudžia didelis šaltis, laikas lauke turėtų būti minimalus.
Druska ir smėlis, kuriais barstomi keliai, gali stipriai pažeisti ir išgraužti jautrias letenas. Prieš einant į lauką patepkite pėdutes specialiu vašku, grįžę iš lauko, nuplaukite letenas drungnu vandeniu ir gerai nusausinkite.
Trumpaplaukiai šunys neturi pakankamo pokailio, todėl striukė ar megztinis jiems yra būtinybė, o ne prabanga.
Jei gyvūnas daug laiko praleidžia aktyviai judėdamas lauke, jam gali prireikti šiek tiek daugiau kaloringesnio maisto kūno šilumai palaikyti.
Stebėkite, kad dubenėlyje esantis vanduo neužšaltų. Naudokite plastikinius dubenėlius, nes prie metalinių šalčio metu gali prišalti liežuvis.
Jei augintinis gyvena lauke per didžiausius šalčius gyvūną įsileiskite į šiltesnę patalpą. Jei tai neįmanoma, pasirūpinkite, kad būda būtų apšiltinta, pakelta nuo žemės, išklota šiaudais jie geriau sugeria drėgmę ir palaiko šilumą nei antklodės.
Niekada nepalikite augintinio vieno automobilyje per šalčius. Automobilis veikia kaip šaldytuvas, jis labai greitai atšąla, todėl gyvūnas gali mirtinai sušalti.
