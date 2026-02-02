Dėl žiauraus elgesio su gyvūnu pasipiktinęs žinomas vyras rašė: „Influenceriukė su 23k follewerių ramiai įkelia, kad vaikas ausytę katinukui nukirpo. Pažymėjo. Gal kitą dieną akytę išdurs, sekite, sužinosite“.
Komentatoriai sunerimo dėl moters abejingumo ir katinėlio likimo.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) sureagavo į paviešintą informaciją ir pradėjo tyrimą dėl sužaloto gyvūno.
„Vakar socialiniuose tinkluose pasklido vienos nuomonės formuotojos įrašas, kuriame buvo parodyta katino nukirpta ausies dalis, teigiant, kad tai padarė vaikas su žirklėmis.
Norime labai aiškiai pasakyti – gyvūno kūno žalojimas nėra ir negali būti laikomas normaliu ar pateisinamu elgesiu. Bandymas tokią situaciją pateikti kaip „nieko tokio“ ar sumažinti jos reikšmę – nėra normalu.
Gyvūnas nėra žaislas ar priemonė vaikų eksperimentams. Tai gyva, jaučianti būtybė, patirianti skausmą, stresą ir baimę. Būtent todėl nuolat akcentuojame, kad pagarba gyvūnui turi būti ugdoma nuo pat mažens – per aiškias ribas ir atsakomybę, o ne per toleranciją žalai.
Svarbu suprasti, kad netinkamas elgesys niekada neprasideda nuo didelio veiksmo. Jis prasideda nuo mažų, pateisinamų ar sumenkinamų dalykų, kurie ilgainiui keičia požiūrį į ribas, atsakomybę ir empatiją.
Šioje situacijoje džiaugiamės visuomenės neabejingumu ir greita reakcija. VMVT jau gavusi informaciją, tyrimą pradėjo.
Gyvūnų žalojimas nėra normalus reiškinys, tai negali būti „netyčinis“ atvejis bei niekada negali būti toleruojamas visuomenėje, – socialiniuose tinkluose skelbia VMVT.
