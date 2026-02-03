Po tragiško gaisro Kupiškio r. – tarnybų žinia, kaip išgelbėti augintinius

Neseniai ugniagesiams teko važiuoti gesinti degančios... šuns būdos. Paaiškėjo, kad į būdą buvo įdėtas elektrinis šildymo kilimėlis, kuris tapo gaisro kaltininku. Laimei, šuo nenukentėjo.
Deja, tragiškos lemties sausio viduryje nepavyko išvengti Kupiškio rajone gyvūnų prieglaudoje besiglaudusiems gyvūnėliams. Čia kilus gaisrui, liepsnose žuvo apie 40 šunų ir kačių.
Reaguodami į šį gaisrą, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento specialistai parengė rekomendacijas, skirtas tiek augintinių turintiems gyventojams, tiek gyvūnų prieglaudoms ar kitiems gyvūnų laikymo objektams.
Pareigūnai ragina imtis paprastų, bet labai svarbių priemonių, kurios padėtų išvengti gaisrų ir apsaugoti gyvūnus:
rekomenduojama iš anksto pasirengti evakuacijai: pavadėlius, transportavimo dėžes ir kitas reikalingas priemones laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje;
prieglaudose turėti aiškų gyvūnų išvedimo planą, paskirstytas atsakomybes ir galimybę greitai atidaryti patalpas;
kilus gaisrui svarbiausia nedelsiant skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112, kuo tiksliau nurodyti adresą ir informuoti, kad patalpose yra gyvūnų;
jokiu būdu nerizikuoti gyvybe ir negrįžti į degantį ar dūmų pilną pastatą – apie gyvūnų buvimo vietą būtina pranešti atvykusiems ugniagesiams gelbėtojams.
Pareigūnai primena, kad prevencija ir keli atsakingi įpročiai kasdienybėje gali lemti, ar gaisras bus sustabdytas laiku, ir ar nelaimės metu pavyks išsaugoti tai, kas brangiausia.
priešgaisrinė gelbėjimo tarnybaaugintiniaiGaisras
Rodyti daugiau žymių