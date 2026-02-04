Išnagrinėta baudžiamoji byla dėl Raseinių rajone žiauriai sužaloto šunelio Gauso

Plačiai viešojoje erdvėje nuskambėjęs incidentas įvyko praėjusių metų vasarą, kai Raseinių rajone, Ariogaloje, neblaivi moteris su vyru žiauriai sumušė, o vėliau gyvą namo kieme užkasė šunelį.
Kaip pranešė Šiaulių apylinkės teismas, per posėdį buvo apklaustos dvi liudytojos – įvykį mačiusi moteris, kuri apie daužomą šunį pranešė policijai ir pareigūnė, kuri buvo atvykusi į įvykio vietą.
Pro langą įvykį pamačiusi moteris teisme nurodė, jog kaltinamoji atsivedė pas K. Butkų šunį. Šis vėliau laikė jį už pavadėlio, o atsinešusi kastuvą, I. Ščerbinskienė pradėjo šunelį daužyti.
Įvykį mačiusi moteris išbėgo į lauką ir pasakė, kad iškvies policiją. Tuomet K. Butkus sudaužytą šunį nutempė į kitą vietą, kartu su juo nuėjo ir I. Ščerbinskienė. Kuris iš kaltinamųjų užkasė šunį, liudytoja nematė.
Teismo posėdyje apklausta pareigūnė nurodė, kad 2025 m. birželio 19 d. atvykus į įvykio vietą ir kalbantis su K. Butkumi išgirdo cypiantį šunį, kuris buvo užkastas. Pareigūnė liepė atkasti gyvūną. Šuo buvo žemėtas, cypė, sunkiai kvėpavo.
Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras Arminas Elijošius akcentavo, jog kaltinamasis patvirtino, jog I. Ščerbinskienė norėjo užmušti šunį. Jis pripažino, kad laikė šunį, o moteris jį mušė.
Anot prokuroro, ikiteisminio tyrimo pirmosios apklausos metu duoti kaltinamųjų parodymai sutapo, bet vėliau ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, kaltinamoji parodymus pakeitė, nurodydama, kad nieko neprisimena. Tai, anot prokuroro, bandymas išvengti baudžiamosios atsakomybės.
Kaip nurodė prokuroras, abu kaltinamieji buvo apsvaigę nuo alkoholio, tačiau ne tiek, kad nesuvoktų savo veiksmų.
Kaip informavo teismas, prokuroras ne mažiau kaip 12 smūgių šuniui sudavusiai I. Ščerbinskienei pasiūlė skirti 75 paras arešto, bausmę atidedant vieneriems metams ir sumokėti 500 eurų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Kaltinamajam K. Butkui, kuris prisipažino ir gailėjosi, prokuroras pasiūlė skirti 6 mėnesius laisvės apribojimo bausmę bei taip pat sumokėti 500 eurų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Civilinį ieškinį dėl patirtų gyvūno gydymo išlaidų prašė tenkinti visiškai.
Galutinis nuosprendis bus skelbiamas kovo 18 d. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmuose Kelmėje.