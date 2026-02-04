Į naujienų portalą Lrytas kreipėsi susirūpinusi skaitytoja, teigianti, kad jau kelerius metus Skaudvilėje laikomas šuo yra pririštas trumpa grandine, be tinkamų gyvenimo sąlygų. Pasak moters, gyvūnas priklauso asmeniui, kuris name negyvena ir realiai šunimi nesirūpina.
Anot skaitytojos, situacija ypač pablogėjo atšalus orams – būda neapšiltinta, o grandinė per trumpa, kad šuo galėtų pasislėpti ūkiniame pastate. Gyvūną esą maitina kaimynai ir savanoriškai padėti atvykstančios moterys, kurios jau ne vienerius metus bando atkreipti atsakingų institucijų dėmesį ir pagerinti šuns laikymo sąlygas.
„Buvo kviesta policija, tačiau pareigūnai konstatavo, kad viskas tvarkoje, nes šuo turėjo maisto. Tačiau tą maistą buvo palikę ne šeimininkai, o neabejingi kaimynai. Apie atvejį informuota ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tačiau situacijos nagrinėjimas gali užtrukti, o gyvūnas kenčia jau dabar“, – portalui teigė skaitytoja.
Moteris įsitikinusi, kad viešumas dažnai tampa vienintele priemone apsaugoti gyvūnus nuo abejingumo ir paskatinti atsakingas institucijas imtis veiksmų.
„Šeimininkas atsisako keisti situaciją, o kaimynams ir savanoriams, bandantiems padėti gyvūnui, grasina. Dėl to be jo sutikimo šuns paimti neįmanoma. Šiuo metu pavyko suteikti tik minimalią laikiną pagalbą – atnešti seni kailiniai, kad gyvūnas turėtų ant ko atsigulti, tačiau tai neužtikrina tinkamų gyvenimo sąlygų“, – kalbėjo moteris.
Pasak jos, spręsti situaciją taip pat bando Deimantės Guobytės labdaros ir paramos fondas „Lietuva – gyvūnams“, nelaukdamas galutinių institucijų sprendimų.
Portalas Lrytas susisiekė su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstove spaudai Asta Prielgauskaite, kuri patvirtino, kad Tauragės VMVT inspektoriai jau buvo nuvykę į vietą, tačiau pažeidimų nenustatė.
„Buvo atlikta pirminė apžiūra. Inspektoriai nustatė, kad gyvūnas turi sausą pagrindą, yra būda ir galimybė į ją patekti, padėta šiaudų, todėl nei šuns gyvybei, nei sveikatai grėsmės nenustatyta. Kadangi patikrinimo metu nebuvo šeimininko, inspektorius arti prieiti negalėjo. Susisiekus su šeimininku, bus atliekamas papildomas patikrinimas dėl ženklinimo ir kitų laikymo sąlygų“, – komentavo VMVT atstovė.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovė spaudai Lina Banienė portalui Lrytas patvirtino, kad pareigūnai, gavę pranešimą apie galimai neprižiūrimą gyvūną, nuvyko į nurodytą vietą ir patikrino šuns laikymo sąlygas.
„Buvo gautas pranešimas apie gyvūną, kuriuo esą nesirūpina šeimininkas. Pareigūnai nuvyko į vietą, apžiūrėjo – šuo buvo pririštas, šalia padėta maisto“, – sakė L. Banienė.
Pasak policijos atstovės, susisiekus su šuns šeimininku, šis pareigūnams paaiškino, kad augintinį lanko kasdien ir juo rūpinasi.
„Šeimininkas taip pat patikino, kad šio šuns veislė yra pritaikyta šaltoms oro sąlygoms“, – teigė ji.
Visa pareigūnų surinkta informacija perduota VMVT, kurios inspektoriai ir vertins, ar gyvūnas laikomas tinkamomis sąlygomis.
Policijos atstovė pripažino, kad skundų dėl šio šuns nepriežiūros buvo gauta ir anksčiau.
