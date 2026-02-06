Gyvūnų prieglauda Kaune kviečia smagiai praleisti laiką ir padėti beglobiams: štai ką siūlo

Daugiau nei prieglauda – laikinieji kačių namai
„Esame prieglauda ir bendruomenė, siekianti suteikti saugų prieglobstį beglobėms katėms ir skatinti atsakingą gyvūnų priežiūrą“, – teigia prieglaudos įkūrėja Viktorija Lašė. Ir tai ne tik žodžiai. Vien per 2025 metus čia namus surado 518 kačių ir 7 šuniukai.
Daugelis lankytojų pastebi, kad tai labiau primena laikinuosius kačių namus ar net kačių viešbutį, o ne tradicinę prieglaudą. Šis požiūris atsispindi ir veikloje: čia reguliariai vyksta filmų vakarai, protmūšiai, blusturgiai ir edukaciniai susitikimai, kurie suburia bendraminčius ir padeda formuoti pozityvų požiūrį į prieglaudų veiklą.
Išsipildžiusi svajonė ir išskirtinė komanda
Prieglaudos istorija prasidėjo dar 2004 m., kai jos įkūrėja Viktorija Lašė, būdama pirmokė, užrašė savo svajonę – padėti gyvūnams. „Praėjo daug metų, ir ši svajonė išsipildė. 2022 metų lapkričio 4 dieną gimė „Rožinė pėdutė“, – pasakoja ji. – Kaip gera pasiekti svajonę – tai sunkaus darbo atspindys, kai matai, kiek žmonių išeina iš prieglaudos su geromis emocijomis.“
„Mūsų savanoriai yra išskirtinė jėga. Padeda gyvūnams neskaičiuodami laiko bei jėgų. Jie inicijuoja protmūšius, rengia filmų vakarus, kuria nuostabias nuotraukas ir padeda visur, kur tik reikia. Kiekvienas čia gali įgalinti savo įgūdžius ir tobulėti. Norime, kad savanorystė duotų kuo daugiau kiekvienam“, – teigia prieglaudos įkūrėja Viktorija Lašė.
Misija – 30 000 eurų kokybiškiems narvams
Šiuo metu VšĮ „Rožinė pėdutė“ vykdo svarbią misiją – renka 30 000 eurų naujiems, profesionaliems plieniniams narvams. Kodėl tai taip svarbu?
Dabartinis narvų valymo procesas yra milžiniškas fizinis krūvis savanoriams. Po kiekvieno gyvūno 17–19 kg sveriantį narvą tenka išardyti, nešti, kruopščiai šveisti kiekvieną grotelę, dezinfekuoti ir džiovinti. Įprasti narvai nėra sandarūs, jų plastikiniai dugnai linkę kaupti bakterijas, o daugybė tarpelių apsunkina valymą ir kelia ligų plitimo riziką.
Nauji plieniniai narvai yra sandarūs, ilgaamžiai ir pritaikyti profesionaliam valymui. Juos galima greitai ir efektyviai išvalyti bei dezinfekuoti vietoje. Tai leistų:
● Sutaupyti milžinišką kiekį laiko ir jėgų.
● Sumažinti savanorių fizinį išsekimą ir traumų riziką.
● Užtikrinti aukštesnius higienos standartus ir gyvūnų saugumą. Vieno tokio narvo kaina siekia apie 3 000 eurų, o prieglaudai jų reikia bent dešimties. Ši suma, nors ir didelė, yra įveikiama su visų Jūsų pagalba.
Paremti ir sužinoti daugiau galite čia: rozinepedute.lt/naujienos/renkame-30–000-euru/
Artimiausi renginiai
Prisijunkite prie bendruomenės ir paremkite prieglaudos veiklą!
● Protmūšiai: Nuo vasario 8 d. ir vėliau kas mėnesį – puiki proga pasukti galvą ir prisidėti prie kačiukų gerovės.
● Filmų vakaras: Praleiskite Valentino dieną kitaip! Vasario 14 d. vakare lauksime jūsų jaukioje Rožinės Pėdutės aplinkoje.
● Jaučiate nuoskaudą savo buvusiam/buvusiai? Ar kokiam kitam žmogui? Paleiskite blogus jausmus paaukodami prieglaudai 5 eurus bei atsiuntę to asmens vardą – visi vardai bus užrašomi į kraiko dėžutę, o katinukai jau pasirūpins „karma“.
● Na, ir vis stebėkite mūsų socialinius tinklus – dar daug visko vyks! Ateikite, dalyvaukite, remkite – kartu galime daugiau!
gyvūnų prieglaudaKaunasbeglobiai gyvūnai
