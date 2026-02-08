Sniege tykančios „bombos“ įsiutino klaipėdietę: primena, kokios bausmės gresia

Daugumoje teritorijų šalia daugiabučių po nakties žmonės ant sniego randa šunų paliekamas krūvelės, kurių kasdien – vis daugiau.
Gyventojai piktinasi, kad sugauti neatsakingus keturkojų šeimininkus sudėtinga, nes jie gyvūnus vedžioja tamsiuoju paros metu.
„Gyvenu prie Klaipėdos universiteto. Ten šalia – Kretingos gatvės daugiabučiai, žmonės šunis vedžioja universiteto teritorijoje, nes šalia yra daug erdvės, kuri padengta storu sniego sluoksniu.
Kartais matau, kad šuniukai ir aprengti ir net su batais. Šeimininkams užtenka pinigų, kad apsaugotų savo augintinius nuo šalčio, bet pritrūksta tų kelių eurų maišiukams?
Juk patys vaikšto, tamsoje gal net įlipa į jų pačių šunų paliktas krūveles. Labai nemalonu matyti, kad ant balto sniego aplinkui pilna pridėliota tokių „bombų“. Ant sniego labai aiškiai matyti, kaip žmonės rūpinasi savo aplinka“, – priekaištus keturkojų šeimininkams žėrė viena klaipėdietė.
Gyvūnų laikymo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos gyvenamojoje vietovėje tvarkos aprašas numato, kad gyvūnų laikytojai privalo, gyvūnams išsituštinus ar kitaip priteršus viešojoje vietoje, nedelsdami surinkti gyvūnų ekskrementus ar kitus teršalus.
Tai, kad keturkojų šeimininkai jaučiasi nebaudžiami, patvirtina ir faktas, jog šiemet uostamiestyje nenubaustas nė vienas asmuo, pažeidęs nustatytą tvarką.
2025 metais buvo pradėtos tik 25 administracinių nusižengimų teisenos dėl pažeidimų.
Klaipėdos miesto Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius nurodo, kad, nesilaikant aprašo reikalavimų, asmenims taikomos nuobaudos pagal LR ANK 346 str. 1 ir 3 punktus.
Nusižengus pirmą kartą už gyvūnų laikymo ir vedžiojimo taisyklių pažeidimą skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 120 eurų.
Pakartotinai nusižengus bauda didėja ir siekia nuo 120 iki 230 eurų.
Jei dėl nenuvalytų ekskrementų ar kitų taisyklių pažeidimų padaroma žala asmens sveikatai ar turtui, bauda gali siekti nuo 150 iki 1150 eurų.
Be piniginių baudų, kaip papildoma administracinio poveikio priemonė už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytus nusižengimus gali būti taikomas ir gyvūnų konfiskavimas. Taip pat gali būti skiriamas įpareigojimas dalyvauti gyvūnų gerovės programoje.
KlaipėdaSniegasaugintiniai
