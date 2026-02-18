Viena ES šalių įspėja – iš Rusijos įvežtas pasiutligės atvejis: ką būtina žinoti

Nors lydintys dokumentai nurodė, kad beveik 8 mėnesių augintinis buvo tinkamai paženklintas, manoma, kad šuo buvo gerokai jaunesnis nei nurodyta dokumentuose. Tai reiškia, kad įvežimo į Europos Sąjungą metu galimai buvo pateikti suklastoti dokumentai.
Vokietija nuo 2008 m. turėjo laisvos nuo pasiutligės šalies statusą, bet po 2021 m. nustatyto įvežtinio pasiutligės atvejo šis statusas buvo prarastas. 2024 m. šalies kompetentinga institucija Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (WOAH) pateikė atnaujintą deklaraciją, ir vėl buvo atgautas laisvos nuo pasiutligės šalies statusas iki šio paskutinio, 2026 m. įvykusio, atvejo.
Nors Lietuva ir daugelis Vakarų Europos šalių turi laisvos nuo pasiutligės šalies statusą, ši mirtina liga niekur nedingo. Naujausias įvežtinis pasiutligės atvejis Vokietijoje dar kartą primena, kad nelegalus gyvūnų judėjimas, dokumentų klastotės ir vakcinacijos spragos kelia rimtą pavojų tiek gyvūnų, tiek žmonių sveikatai.
„Svarbu suprasti, kad vakcinacija apsaugo tik tada, kai ji atliekama laikantis nustatytų terminų ir gyvūno amžiaus reikalavimų.
Vokietijos pavyzdys rodo, kad duomenų neatitikimas gali turėti skaudžių pasekmių, todėl savininkus ir importuotojus raginame atsakingai patikrinti augintinio dokumentus dar prieš planuojant jį įvežti į šalies teritoriją“, – kalbėjo VMVT Gyvūnų sveikatingumo skyriaus patarėja Kristina Stakytė.
Situacija ES valstybėse
VMVT specialistai įspėja, kad virusas vis dar cirkuliuoja dalyje Sąjungos: Lenkijos pietuose (laukinėje gamtoje), Vengrijoje (tarp laukinių ir naminių gyvūnų) bei Ispanijoje (dėl kaimynystės su Maroku). Keliaujant šiose teritorijose būtinas ypatingas atsargumas.
Vakcinacija – vienintelė efektyvi apsauga
Pasiutligė yra ūmi virusinė liga, kuri pažeidžia centrinę nervų sistemą ir yra mirtina tiek gyvūnams, tiek žmonėms, jei laiku nesiimama priemonių.
Vienintelė veiksminga apsaugos priemonė – prevencinė vakcinacija. Lietuvoje naminių gyvūnų (šunų, kačių, šeškų) vakcinacija nuo pasiutligės yra privaloma. Tai ne tik apsaugo augintinį nuo mirtinos ligos kontakto su laukiniais gyvūnais metu, bet ir užkerta kelią virusui plisti.
Ką būtina žinoti importuojant gyvūnus ar keliaujant su gyvūnais?
Siekiant išvengti tokių atvejų kaip Vokietijoje, gyvūnų savininkai ir importuotojai privalo griežtai laikytis nustatytų taisyklių. Pagrindiniai reikalavimai keliaujant tarp Sąjungos šalių ar įvežant gyvūnus iš trečiųjų šalių yra šie:
1. Ženklinimas: Gyvūnas turi būti paženklintas poodine mikroschema.
2. Vakcinacija: Gyvūnas turi būti paskiepytas nuo pasiutligės (skiepas galioja tik tuomet, jei atliktas po ženklinimo mikroschema).
3. Laukimo periodas: Po vakcinacijos turi praeiti nustatytas laikas (paprastai 21 d.), kad susiformuotų imunitetas.
4. Dokumentai: Būtinas ES gyvūno augintinio pasas arba oficialus veterinarijos sertifikatas.
Svarbu: VMVT taip pat primena, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė yra priėmusi nutarimą, kuriuo per Lietuvos pasienio kontrolės punktus į Lietuvą neįleidžiami gyvūnai augintiniai iš Rusijos ir Baltarusijos.
VMVT ragina gyventojus būti atsakingus: nepirkti gyvūnų iš nelegalių veisėjų, abejotinų šaltinių ar be dokumentų, įrodančių kilmę ir sveikatą. Klastojami gyvūnų amžiaus duomenys dažnai slepia ne tik sveikatos problemas, bet ir mirtinas grėsmes.
Įvežant gyvūnus iš tam tikrų trečiųjų šalių taikomi papildomi reikalavimai (pvz., pasiutligės antikūnų titro nustatymas akredituotoje laboratorijoje). Detalią informaciją apie kelionių reikalavimus ir gyvūnų įvežimo sąlygas rasite VMVT interneto svetainėje.
VokietijapasiutligėRusija
