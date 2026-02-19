Po smurto prieš šunį Jurbarke – naujausia policijos informacija

Gyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI) pranešė, kad vaizdo įraše matomas šuo jau paimtas ir perduotas laikinai globai.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio viršininke Ieva Petrulevičienė, ši pateikė daugiau informacijos apie incidentą ir galimai su gyvūnu žiauriai besielgusį asmenį.
„Policija gavo pranešimą iš gyventojos per ePolicija.lt platformą. Moteris pridėjo ir vaizdinę medžiagą. Pareigūnai nedelsiant susisiekė su pranešėja ir išsiaiškino, kad ji galimai pažįsta vaizdo įraše užfiksuotą vyriškį, todėl asmuo buvo greitai identifikuotas. Kitą dieną nuspręsta šunį perkelti laikinai globai į gyvūnų globos įstaigą, esančią Marijampolės savivaldybėje – VšĮ „Mindraja“. Prieš šunį smurtavęs asmuo, gimęs 1960 metais, iki tol policijai žinomas nebuvo“, – teigė Lietuvos policijos atstovė.
VšĮ „Mindraja“ atstovas patvirtino, kad jiems perduotas šuo – jaunas mišrūnas, apie 8–10 mėn. amžiaus, neturintis mikročipo. Pasak atstovo, šuo neturi fizinių sužalojimų, atrodo, kad ir emociškai jaučiasi gerai. Gyvūnas prieglaudoje bus tol, kol policija atliks tyrimą.
Išplitęs vaizdo įrašas socialiniuose tinkluose sulaukė daugybės reakcijų.
Vaizdo medžiagoje matyti, kaip asmuo trenkia šunį į žemę, o vėliau jį tampo už pavadėlio.
Gyventojų teigimu, vaizdo įrašas galimai buvo filmuotas vadinamajame „Susivienijimo“ rajone Jurbarke. Tiksli įvykio vieta ir laikas kol kas nėra nustatyti.
Prie vaizdo įrašo netruko pasipilti ir komentarai – žmonės reiškia susirūpinimą gyvūno būkle bei ragina atsakingas institucijas imtis veiksmų ir nustatyti įraše matomą asmenį.
Už žiaurų elgesį su gyvūnais Lietuvoje gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. Tokius atvejus tiria policija kartu su Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).