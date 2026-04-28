Daugiau kaip 100 tūkst. eurų brangsta gyvūnų gaudymas ir laikymas šiame Lietuvos mieste

2026 m. balandžio 28 d. 07:47
Valdas Pryšmantas
Ruošiantis pirkti beglobių ir laukinių gyvūnų gaudymo bei laikymo paslaugą Klaipėdoje aiškėja, kad ji brangsta daugiau nei 100 tūkst. eurų.
Šiuo metu miesto savivaldybė yra sudariusi dvi sutartis, kurių bendra vertė yra 329 tūkst. eurų. Pagal jas pietinėje Klaipėdos dalyje paslaugą trejus metus teikia gyvūnų globos įstaiga „Nuaras“, kuriai už tai iš miesto biudžeto numatyta 148,6 tūkst. eurų, o šiaurinėje dalyje ir Smiltynėje tuo rūpinasi kita įstaiga – „Būk mano draugas“, šiuo metu sudariusi 180,4 tūkst. eurų vertės sutartį.
Balandį savivaldybė paskelbė konkursą, kuriuo siekia užsitikrinti paslaugą dar trejiems metams – remiantis viešojo pirkimo duomenimis, tam miestas iš biudžeto yra numatęs 446,3 tūkst. eurų.
Pagal būsimų sutarčių sąlygas, beglobiai gyvūnai turi būti sugauti, apžiūrėti veterinaro ir tinkamai laikomi iki mėnesio, kol atsiras šeimininkai, o jei jų nėra – pabandyti surasti naujus.

Už širdies griebiantis vaizdas: benamių keturkojų draugystė šildo net ir šalčiausią naktį

Laukiniai gyvūnai turi būti paleisti į laisvę.
Esant reikalui gyvūnai taip pat gali būti laikomi karantine, sterilizuoti ar užmigdyti.
Susiję straipsniai
Surinko visus duomenis apie prieglaudas: skaičiai atskleidė ir nemalonią realybę

Surinko visus duomenis apie prieglaudas: skaičiai atskleidė ir nemalonią realybę

Gyvūnų prieglauda Kaune kviečia smagiai praleisti laiką ir padėti beglobiams: štai ką siūlo

Gyvūnų prieglauda Kaune kviečia smagiai praleisti laiką ir padėti beglobiams: štai ką siūlo

Krentant temperatūrai – skubi Sniegiaus gelbėjimo operacija Rokiškio rajone

Krentant temperatūrai – skubi Sniegiaus gelbėjimo operacija Rokiškio rajone

Taisyklės numato, kad gaudant gyvūnus miesto teritorijoje negalima naudoti šautuvų su raminamaisiais užtaisais – išimtis numatyta tik tam atvejui, jeigu kyla grėsmė žmonėms.
Klaipėdoje rastų nugaišusių gyvūnų surinkimas ir utilizavimas taip pat yra paslaugos teikėjo atsakomybė.
Pagal šias sutartis, miestas į dvi dalis skiriamas ties Sausio 15-osios gatve.
