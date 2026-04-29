Klaipėdoje kyla konfliktas dėl gyvūnų: „Uždraus karietas? Atvešiu žirgus politikui“

Tačiau jau 35-ajam sezonui besiruošianti žirgų augintoja Alma Gadeikytė atkerta tiesiai: jei karietos bus uždraustos, žirgus ji pasiruošusi atvežti pačiam politikui.
„Jeigu neleis dirbti – atvešiu žirgus jam. Tegul pats rūpinasi“, – rėžia ji.
Trys dešimtmečiai darbo – su klaustuku
A. Gadeikytė Smiltynėje dirba nuo 1991-ųjų. Šią vasarą ji planuoja pradėti jau 35-ąjį sezoną, tačiau pirmą kartą per visą laiką nėra tikra, ar apskritai galės dirbti.
„Anksčiau buvo daugiau karietų, dabar likau viena“, – sako ji.
Pastaruosius trejus metus ji dirba su dviem žirgais, dar vieną kartais patiki kitai vežėjai. Tačiau mažėjant klientų srautams ir didėjant konkurencijai su elektriniais traukinukais, veikla jau ir taip balansuoja ant ribos.
Galimas draudimas, anot jos, reikštų viena – žirgų išlaikyti nebebus iš ko.
„Iš pensijos keturių žirgų neišlaikysi. Jie patys save išlaiko darbuodamiesi per vasarą. Iš uždirbtų pinigų pastatytos arklidės, kurios nuolat atnaujinamos“, – sako moteris.
„Žirgas ne kačiukas – jam reikia judėti“
Vežėja nesutinka su kritika, kad tokia veikla yra gyvūnų išnaudojimas. Priešingai – ji tikina, kad judėjimas žirgams yra būtinas.
„Žirgas ne kačiukas. Jis sutvertas judėti. Uždaryk jį – tada pažiūrėsim, ar jam geriau“, – kalba ji.
Pasak A. Gadeikytės, jos žirgai yra prižiūrėti, šeriami, turi pavėsį ir tinkamas sąlygas.
„Pasižiūrėkite, kaip jie atrodo – ar jie leisgyviai? Viskas padaryta, kad jiems būtų gerai“, – tikina ji.
Moteris neslepia ir emocinio ryšio: „Aš su žirgais visą gyvenimą – daugiau nei pusšimtį metų. Čia ne verslas, čia mano gyvenimas.“
Kviečia diskutuoti
Tuo metu U. Radvila laikosi kitokios pozicijos. Jo teigimu, karietos šiandien nebeatitinka nei gyvūnų gerovės standartų, nei modernaus miesto įvaizdžio.
„Anksčiau tai gal atrodė gražu ir romantiška. Šiandien tai kelia klausimų“, – sako jis.
Politikas akcentuoja sąlygas, kuriomis dirba arkliai: karštis, asfaltas, intensyvus judėjimas.
„Gyvūnas prie 30–35 laipsnių karščio tempia karietą tarp automobilių, dviračių ir pėsčiųjų. Tai nėra normali aplinka“, – teigia jis.
Pasak jo, alternatyvų pasiekti Jūrų muziejų yra – kursuoja traukinukai, be to, Smiltynės gatvėje tiek automobilių, tiek pėsčiųjų eismas yra labai intensyvus, o tai kelia pavojų ir žmonėms, ir gyvūnams.
„Yra traukinukai, dviračiai, pėsčiųjų takai. Tam nereikia gyvūno“, – sako tarybos narys.
Taikiklyje – ir delfinariumai?
Tai tikrai ne pirmas kartas, kai Klaipėdoje, ypač Smiltynėje, iškyla gyvūnų gerovės klausimas. Jau prieš porą dešimtmečių prasidėjo aktyvios diskusijos dėl delfinų, ruonių laikymo ir dresavimo Lietuvos jūrų muziejuje ir delfinariume, į kurį poilsiautojus veža ir žirgai su karietomis.
U. Radvila neslepia – jo požiūris apima ne tik karietas. Anot jo, laikui bėgant turėtų keistis ir kitos vietos, kur gyvūnai naudojami žmogaus pramogai – nuo cirkų iki delfinariumų.
„Gyvūnai neturi būti verčiami daryti tai, kam jie nesutverti. Pasaulyje tokios vietos keičiasi – tampa edukacijos ir reabilitacijos centrais“, – sako politikas.
Jis įsitikinęs, kad nelaisvėje gali būti laikomi tik tie gyvūnai, kurie natūralioje gamtoje neišgyventų, tačiau nepritaria jų naudojimui pramogai ar dresūrai.
Politikas pabrėžia, kad savo iniciatyvos su niekuo nederino – tai tik siūlymas pradėti diskusiją, o ne konkretus sprendimo projektas. U. Radvila šiuo klausimu išsiuntė raštą savivaldybės Leidimų ir licencijų skyriui.
Skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius naujienų portalui „Vakarų ekspresui“ sakė, kad politiko raštas yra gautas, o situaciją planuojama aptarti.
Jis patvirtino, kad šiam sezonui leidimų teikti keleivių vežimo paslaugas karietomis dar niekas neprašė.
A. Gadeikytė sako, kad pastaruosius trejus metus jos žirgai vieninteliai vežioja poilsiautojus Smiltynėje. Ji tikisi, kad ši tradicija nenutrūks.
Anot jos, atsakingos institucijos tikrina jos veiklą, pažeidimų nenustato, gyvūnai yra prižiūrėti, o pati A. Gadeikytė turi veterinarinį išsilavinimą, todėl, jos teigimu, abejoti priežiūra nėra pagrindo.
Dėl Smiltynės jau ne vienerius metus kalbama, kad ji galėtų oficialiai tapti kurortine teritorija, tačiau šalia kitų klausimų iškyla dar vienas – ar šioje teritorijoje yra vietos pramogoms su gyvūnais?
