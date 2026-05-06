Sukrečiantis radinys plastikiniame maiše pakelėje: sugrūdo ir išmetė 14 kačiukų

Pasak Šiaurės Vorikšyro grafystės (Anglija) pranešimo, balandžio 25 dieną mažyčiai kačiukai buvo aptikti sudėti į daugkartinį plastikinį pirkinių maišą ir palikti.
Anksti ryte, apie 6.30 val., du grafystės gatvių valytojai – Davidas ir Carlas – tvarkė poilsio zoną prie parko, kai pakelėje aptiko maišą su paliktais kačiukais.
Laimei, visi kačiukai buvo gyvi. Pasak grafystės tarybos, abu darbuotojai „nedelsdami ėmėsi veiksmų, kad gyvūnai kuo greičiau gautų pagalbą“. Carlas pirmiausia parsivežė kačiukus į savo namus, o vėliau saugiai nuvežė juos pas veterinarą.
Katė ir du jos klonai: neieškodami prasmės kopijavo visus veiksmus
Kačiukai buvo apžiūrėti specialistų ir jiems skirtas gydymas – prireikė inkubatoriaus bei reguliaraus maitinimo.
Grafystės taryba pagyrė Davidą ir Carlą už „greitą reakciją, profesionalumą ir žmogiškumą“. Taip pat padėkota Carlui ir jo šeimai už skubią pagalbą pasirūpinant gyvūnais iki jiems patenkant pas veterinarus.
Susiję straipsniai
Parengta pagal People.com.
AnglijaŽiaurus elgesys su gyvūnaiskačiukai
Rodyti daugiau žymių