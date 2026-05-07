AugintinisPriežiūra

Katės gelbėjimas Vilniuje vos nesibaigė nelaime: į medį įsikabanojusią keturkoję gelbėjo aukštalipys

2026 m. gegužės 7 d. 13:36
Lrytas.lt
Ketvirtadienio rytą Vilniuje keturkojui prireikė net aukštalipių pagalbos – į medį įsiropštusi katė žemyn pati nusileisti nesugebėjo.
Daugiau nuotraukų (3)
„Šį rytą Polocko gatvėje aukštalipiai gelbėjo aukštame medyje įstrigusią katę – ji niekaip negalėjo nulipti pati.
Katė buvo sėkmingai sugauta ant žemės ir perduota savininkui, kuris ją išvežė apžiūrai į veterinarijos kliniką“, – skelbė Vilniaus įstaiga „Grinda“.
Paviešintame vaizdo įraše taip pat matyti, kad katei patekus į tinklą, atrodo, jog nulūžta šaka, pasigirsta riksmas.
Visgi anot „Grindos“, operacija buvo sėkminga ir nelaimės pavyko išvengti – nei katė, nei ją gelbėję žmonės nenukentėjo.
KatėaukštalipiaiGrinda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.