Katės gelbėjimas Vilniuje vos nesibaigė nelaime: į medį įsikabanojusią keturkoję gelbėjo aukštalipys

„Šį rytą Polocko gatvėje aukštalipiai gelbėjo aukštame medyje įstrigusią katę – ji niekaip negalėjo nulipti pati.
Katė buvo sėkmingai sugauta ant žemės ir perduota savininkui, kuris ją išvežė apžiūrai į veterinarijos kliniką“, – skelbė Vilniaus įstaiga „Grinda“.
Paviešintame vaizdo įraše taip pat matyti, kad katei patekus į tinklą, atrodo, jog nulūžta šaka, pasigirsta riksmas.
Visgi anot „Grindos“, operacija buvo sėkminga ir nelaimės pavyko išvengti – nei katė, nei ją gelbėję žmonės nenukentėjo.
