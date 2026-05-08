Kaune spardyto šuns istorijoje – netikėta pabaiga: žmones įsiutino skirta bauda

Apie bylos baigtį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė organizacija „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (GGI).
Organizacijos teigimu, istorija iš Kauno juos pasiekė per VšĮ „Rožinę pėdutę“, kuri, sulaukusi visuomenės prašymų reaguoti, surinko pirminę medžiagą ir kreipėsi dėl teisinės pagalbos.
„Suvieniję jėgas siekėme, kad smurtas neliktų nepastebėtas“, – skelbia organizacija.
Žiauriu savo elgesiu su gyvūnais pasidalijęs internete vyras neliko nepastebėtas: gresia bauda
Policija, bendradarbiaudama su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, priėmė sprendimą skriaudėjai skirti 150 eurų baudą, konfiskuoti gyvūną bei dvejiems metams uždrausti įsigyti ar laikyti šunis.
Tiesa, nors šuo buvo konfiskuotas, šiuo metu jis gyvena pas skriaudėjos šeimos narius. GGI teigimu, kol kas nėra aišku, ar augintinis bus perduotas į kitus namus. Atsižvelgiant į tai, kad šuneliui – 17 metų, svarstoma jo aplinkos dar kartą nekeisti.
GGI pripažino, kad, jų vertinimu, 150 eurų bauda neatitinka padaryto žiaurumo masto. Vis dėlto, susipažinus su visa bylos medžiaga, nuspręsta papildomų skundų nebeteikti, nes didesnės nuobaudos pasiekti greičiausiai nepavyktų.
Organizacija taip pat pabrėžė matanti ir teigiamą pusę – praktikoje vis dažniau taikomas draudimas laikyti gyvūnus asmenims, kurie su jais žiauriai elgėsi.
„Mūsų tikslas – siųsti aiškią žinutę visuomenei, kad smurtas prieš gyvūnus yra netoleruotinas“, – skelbia GGI.
Socialiniuose tinkluose paskelbus apie spardyto šuniuko byloje skirtą bausmę, kilo audringos diskusijos. Dalis žmonių piktinosi, kad 150 eurų bauda už žiaurų elgesį su gyvūnu yra per menka, ir ragino griežtinti atsakomybę už tokius nusikaltimus.
Komentatoriai tvirtino, kad už smurtą prieš gyvūnus turėtų būti skiriamos kur kas didesnės piniginės baudos bei visam gyvenimui uždraudžiama laikyti augintinius. Kai kurie žmonės svarstė, jog dabartinės nuobaudos neatgraso nuo žiauraus elgesio, todėl būtini įstatymų pokyčiai.
„Bauda juokinga“, „už sadizmą turi grėsti tūkstantinės baudos“, „tokiems žmonėms gyvūnų laikyti negalima visą gyvenimą“, – piktinosi internautai.
Kiti atkreipė dėmesį ir į gyvūnų dauginimo kontrolės problemą, ragindami griežtinti taisykles dėl neatsakingo veisimo bei svarstyti privalomos kastracijos klausimą.
Vis dėlto netrūko ir padėkų gyvūnų gerovės organizacijoms bei neabejingiems žmonėms, prisidėjusiems prie bylos viešinimo ir pagalbos šuniui.
„Ačiū, kad apgynėte gyvūnėlį“, „baisu suvokti, kaip galima taip elgtis su senu šuneliu“, – rašė komentatoriai.
Nors dalis visuomenės sprendimą vertino kaip per švelnų, žmonės pabrėžė besidžiaugiantys bent tuo, kad skriaudėjai uždrausta dvejus metus laikyti šunis, o pati istorija sulaukė plataus atgarsio.
