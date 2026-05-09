Pasivaikščiojimai su šunimi staiga tapo dvigubai ilgesni? Kalta „pavasario karštinė“

Nors tai gali atrodyti kaip atsitiktinumas, iš tiesų tam yra aiškus paaiškinimas.
Jei žiemą jūsų šuo dažniausiai eina pasivaikščioti be didelių trukdžių, pavasario sezonas jam suteikia kur kas daugiau pagundų sustoti ir uostinėti aplinką.
Gyvūnų elgesio specialistai teigia, kad šį elgesio pokytį daugiausia lemia padidėję kvapų kiekiai šiuo metų laiku.
Šuns uoslė yra dešimtimis tūkstančių kartų stipresnė nei žmogaus, todėl net įprastas pasivaikščiojimo maršrutas kiekvieną kartą suteikia daugybę naujų kvapų.
Žiemą, kai temperatūra žemesnė, laukinės gamtos aktyvumas sumažėja, tačiau pavasarį gyvūnai dažniau būna lauke, todėl atsiranda daugiau kvapų pėdsakų.
Be to, žydintys augalai pradeda skleisti stipresnius aromatus, sukurdami tikrą „jutiminį sprogimą“ jūsų augintiniui.
Šį vadinamąjį „pavasario karštinės“ reiškinį „Daily Mail“ komentavo sertifikuota gyvūnų elgesio specialistė ir šunų mitybos paslaugų „Years“ konsultantė Jo Hinds.
„Pavasarį aplinka tampa gerokai turtingesnė kvapais – iš augalų, laukinės gamtos ir kitų gyvūnų. Šunims tai reiškia labai daug naujos informacijos, kurią jie gali tyrinėti“, – aiškino ji.
Pasak specialistės, uostinėjimas šunims leidžia rinkti informaciją apie kitus gyvūnus, teritoriją ir aplinką, todėl pasivaikščiojimai šiuo metų laiku dažnai tampa lėtesni.
Kadangi tai naudinga jūsų augintiniui, nereikėtų jo skubinti ar tempti pavadėlio, kai jis uostinėja aplinką.
„Uostinėjimas iš tikrųjų yra svarbi psichinės stimuliacijos forma šunims. Leidžiant šunims uostinėti pasivaikščiojimų metu, galima pagerinti jų emocinę savireguliaciją, jie būna ramesni aplinkoje, o tai sumažina tempimą už pavadėlio ir suteikia papildomą stimuliaciją. Pavasaris šunims yra jaudinantis metas, nes jų pasaulis staiga prisipildo naujų kvapų“, – sakė J. Hinds.
Parengta pagal „The Sun“.
