Praėjusį šeštadienį, gegužės 9-ąją, Telšiuose surengtoje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos organizuotoje parodoje dalyvavo šunys su akivaizdžiai trumpintomis uodegomis. GGI atstovai kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistais bei gyvūnų teisių aktyviste Skaiste Svidraite į renginį vyko ne kaip žiūrovai, o siekdami užfiksuoti galimus pažeidimus.
Anot organizacijos, įtarimai pasitvirtino vos prasidėjus jagdterjerų jaunimo ringui. Skelbiama, kad iš trijų dalyvavusių šunų du buvo trumpintomis uodegomis. VMVT inspektoriams pradėjus fiksuoti situaciją, vienas dalyvių, kaip teigiama, su šunimi pasišalino iš renginio teritorijos.
GGI teigia, kad didžiausią nerimą sukėlė ne tik galimi pažeidimai, bet ir dalies renginio dalyvių reakcija. Organizacijos atstovai pasakoja sulaukę priekaištų dėl esą „gadintos šventės“, o tai, jų vertinimu, atskleidžia dalies bendruomenės požiūrį į gyvūnų gerovės klausimus.
„Parodos atmosfera labai slogi, kai matai, kiek žmonių į tokius renginius ateina su medžioklės kultūra ir tai pateikia kaip pramogą. Po VMVT pasirodymo į ringus išėjo jau tik keli dalyviai“, – socialiniuose tinkluose komentavo S. Svidraitė.
Parodoje dalyvavo ir Lietuvos heideterjerų augintojų klubas, kurio atstovaujami šunys, pasak GGI, taip pat buvo trumpintomis uodegomis. Tokios praktikos šalininkai aiškina, esą medžiokliniams šunims uodegos trumpinamos dėl saugumo – kad gyvūnai nepatirtų traumų landžiodami urvuose.
Vis dėlto gyvūnų gerovės gynėjai tokius argumentus vadina pasenusiais ir ragina veterinarijos specialistus viešai įvertinti, ar uodegų lūžiai medžiokliniams šunims iš tiesų yra dažna problema, pateisinanti tokias intervencijas.
GGI skelbia laukianti oficialios VMVT pozicijos dėl užfiksuotų atvejų. Organizacija taip pat žada ir toliau siekti, kad gyvūnų žalojimu grindžiamos praktikos būtų visiškai eliminuotos iš viešų renginių ir veisimo kultūros.
VMVT patvirtino, kad gegužės 9 dieną Telšiuose vykusioje šunų parodoje buvo užfiksuoti galimi gyvūnų gerovės pažeidimai. Tarnyba nurodo, jog renginyje dalyvavo šunys trumpintomis uodegomis, taip pat nustatytas pažeidimas dėl gyvūnams atliktų draudžiamų veterinarinių procedūrų bei vakcinacijos nuo pasiutligės reikalavimų nesilaikymo.
VMVT informavo naujienų portalą Lrytas pradėjusi administracinę teiseną dėl fiksuotų teisės aktų pažeidimų. Tikslus gyvūnų, dėl kurių atliekamas tyrimas, skaičius kol kas neatskleidžiamas. Tarnyba pažymi, kad uodegų trumpinimas Lietuvoje gali būti laikomas teisėtu tik išskirtiniais atvejais, kai procedūra atliekama dėl gyvūno sveikatos ir ją paskiria veterinarijos gydytojas. Vien dėl estetinės išvaizdos tokios procedūros yra draudžiamos.
VMVT taip pat pakomentavo situaciją, kai vienas iš dalyvių pasišalino iš ringo vos pradėjus patikrinimą. Tarnybos vertinimu, tai rodo, kad dalyviai supranta galimą atsakomybę bei žino apie tokių veiksmų neteisėtumą.
Jei pažeidimai pasitvirtins, šunų savininkams ar organizatoriams gali grėsti atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnį. Šis straipsnis numato atsakomybę už gyvūnų gerovės ir apsaugos reikalavimų pažeidimus, įskaitant draudžiamų veterinarinių procedūrų atlikimą ar gyvūnų laikymą nesilaikant teisės aktuose nustatytų taisyklių. Už tokius pažeidimus gali būti skiriamos baudos, o tam tikrais atvejais – ir gyvūnų konfiskavimas.
Tyrimo metu taip pat siekiama nustatyti, kur ir kokiomis aplinkybėmis gyvūnams galėjo būti atliktos draudžiamos procedūros. VMVT pateikė ir veterinarijos gydytojų apklausos duomenis: iš 138 apklausoje dalyvavusių specialistų tik vienu atveju uodegos trumpinimas buvo atliktas dėl realios traumos ir gyvūno sveikatos būklės.
Pasak tarnybos, tai leidžia daryti išvadą, kad argumentai apie tariamą medžioklinių šunų uodegų trumpinimo būtinybę traumų prevencijai neturi reikšmingo praktinio ar mokslinio pagrindo.
VMVT nurodo, kad gyvūnų parodų kontrolė vykdoma reguliariai, atsižvelgiant į gaunamą informaciją ir galimas rizikas, o patikrinimas Telšiuose organizuotas bendradarbiaujant su GGI, aktyviai viešinančia neteisėto kupiravimo problemą.
Dėl renginyje užfiksuotų galimų pažeidimų Lrytas uždavė klausimus draugijos atstovams. Organizatorių prašyta paaiškinti, ar prieš renginį buvo tikrinama, ar parodoje dalyvaujantys šunys atitinka Lietuvoje galiojančius gyvūnų gerovės reikalavimus, kaip vertinama situacija dėl trumpintų uodegų šunų bei ar organizatoriams buvo žinoma apie galimai draudžiamas procedūras patyrusius gyvūnus.
Taip pat teirautasi, ar renginio taisyklėse numatyta atsakomybė tokių šunų savininkams, kokia draugijos pozicija dėl uodegų trumpinimo praktikos medžiokliniams šunims ir ar ši praktika grindžiama veterinariniais argumentais.
Draugijos atstovų taip pat prašyta pakomentuoti, ar po šio incidento būtų svarstoma griežtinti parodų kontrolę, taip pat kaip tokios praktikos, jų vertinimu, veikia medžiotojų bendruomenės įvaizdį visuomenėje bei ar ateityje būtų svarstoma drausti parodose dalyvauti šunims trumpintomis uodegomis.
Draugijos atstovai paprašė jų komentarą publikuoti pilna apimtimi.
„Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD), kaip atsakinga medžioklinės kinologijos tradicijas puoselėjanti organizacija, savo veikloje griežtai vadovaujasi LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu. Mes netoleruojame jokių nelegalių intervencijų į gyvūnų sveikatą ar išvaizdą, todėl aktyviai šviečiame narius ir glaudžiai bendradarbiaujame su kontroliuojančiomis institucijomis, kad medžioklinė kinologija vystytųsi nepažeidžiant etikos ir teisės normų.
Šį savaitgalį vykusios parodos dalyviai iš anksto buvo supažindinti su taisyklėmis, draudžiančiomis dalyvauti šunims su sutrumpintomis uodegomis, o už šį pažeidimą numatytas šalinimas iš renginio. Galime tik apgailestauti, kad iš daugiau nei 100 dalyvių buvo užfiksuoti 3 galimi pažeidimai.
Visuomenę norime informuoti, kad vizualinis šuns vertinimas nebūtinai reiškia įstatymo pažeidimą: dalis šunų į Lietuvą įvežami iš šalių, kur ši procedūra yra legali, o kiti gimsta su genetiškai paveldėta trumpa uodega.
Tuo tarpu už gyvūno būklę bei dokumentų atitiktį tiesiogiai atsako jo savininkas. Šis renginys buvo viešas, jame lankėsi daug ne parodos dalyvių, už kurių augintinius organizatoriai atsakyti negali.
Po užfiksuotų atvejų renginio pradžioje nedelsiant ėmėmės papildomų kontrolės priemonių, o visą tyrimui reikalingą medžiagą jau teikiame VMVT. Pripažįstame, kad šiuo metu trūksta valstybinio reguliavimo, kaip parodų organizatoriai turėtų užtikrinti kontrolę, kai vien vizualinės apžiūros nepakanka, todėl ateityje į renginius planuojame kviestis VMVT atstovus.
Mūsų žinutė visuomenei išlieka aiški: privalu laikytis esamo reguliavimo, todėl griežtinsime ne tik dalyvių, bet ir renginių lankytojų patikrą bei to paties reikalausime iš kiekvieno savininko, kad būtų gerbiamos tiek įstatymo, tiek parodos taisyklių nuostatos“, – teigiama Lrytui draugijos atsiųstame komentare.