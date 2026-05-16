Į 6 m gylio duobę įkritęs šuo po žeme pateko į mirtinus spąstus

2026 m. gegužės 16 d. 13:12
Naras-gelbėtojas, pasitelkęs „uždarų erdvių gelbėjimo įgūdžius“, išgelbėjo į siaurą požeminę duobę įstrigusį šunį. Gyvūnas buvo ištrauktas po to, kai įstrigo požeminėje šachtoje Anglijoje.
Užfiksuota dramatiška akimirka, kai gelbėtojų komanda iš gilių požemių iškelia šunį į paviršių. Vaizdo įraše matyti, kaip išsigandęs augintinis vizgina uodegą ir, padedamas gelbėtojų, atsistoja po sėkmingos gelbėjimo operacijos.
Incidentas įvyko gegužės 8-ąją Šiaurės Jorkšyre, Anglijoje. Gelbėjimo operacija prasidėjo, kai „Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team“ (SRMRT) gavo pranešimą apie šunį, įkritusį į maždaug 6,4 metro gylio siaurą šachtą „North York Moors“ nacionaliniame parke.
Operacija nebuvo lengva. SRMRT „Facebook“ įraše teigiama, kad šešias valandas trukęs gelbėjimas buvo bendras kelių tarnybų darbas.
„Požeminė sistema buvo itin siaura ir techniškai sudėtinga, todėl prireikė specialių uždarų erdvių gelbėjimo įgūdžių“, – rašė SRMRT.
Gelbėtoja Lucy prasiskverbė siaurais požeminiais praėjimais, kad pasiektų šunį, o vėliau saugiai iškėlė jį į paviršių.
„Tokie incidentai primena, kad gelbėjimas beveik niekada nėra vienos komandos darbas. Tam reikia skirtingų organizacijų, įvairių sričių specialistų ir žmonių, pasirengusių padaryti viską, kai to labiausiai reikia“, – priduriama įraše.
 
Parengta pagal „People“.
