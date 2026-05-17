Kaune planuojama leisti viešuoju transportu važiuoti ir šunims pagalbininkams

Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius aiškino, kad pakeitimais tikslinamos keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo maršrutais taisyklės.
„Taisyklėse nustatomos asmens su negalia, šuns pagalbininko ar būsimo šuns pagalbininko teisės važiuoti autobusais“, – komitete sakė M. Matusevičius.
Pasak savivaldybės atstovų, kartu atnaujinami ir reikalavimai ekipažų dokumentams, keleivių aptarnavimo kokybės standartams bei techniniai terminai. Pabrėžta, kad šie pokyčiai esminės įtakos keleivių kasdienėms kelionėms neturės.
Susiję straipsniai
Vis dėlto daugiausia diskusijų komitete sukėlė ne šunų pagalbininkų klausimas, o taisyklėse atsirandantis naujas terminas – „savivaldybės organizatorius“. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos (LŽVS) frakcijai priklausanti tarybos ir komiteto narė Vaida Pranarauskaitė atkreipė dėmesį, kad naujasis apibrėžimas numato galimybę viešąjį transportą administruoti ne tik pačiai savivaldybei, bet ir specialiai tam įgaliotam viešajam juridiniam asmeniui.
„Tada atsiranda vietos dar kažkokiai institucijai, kuri greičiausiai už dyką nenorės dirbti“, – svarstė politikė.
Savivaldybės atstovai aiškino, kad naujoji sąvoka atsiranda tiesiog perkeliant nacionalinių įstatymų nuostatas į vietines taisykles, o ne dėl konkrečių planų steigti naują įstaigą Kaune.
Pasak M. Matusevičiaus, kai kurie Lietuvos miestai jau taiko tokį modelį, kai viešąjį transportą organizuoja atskiros viešosios įstaigos ar savivaldybių bendros institucijos. „Kai kurie miestai tiesiog kooperuojasi tarp savivaldybių ir organizuoja konkursus vežėjui parinkti“, – aiškino jis.
Diskusijoje pažymėta, kad toks „organizatorius“ galėtų būti vienos ar net kelių savivaldybių įsteigtas viešasis juridinis asmuo, administruojantis vietinio susisiekimo maršrutus. Būtent ši papildoma grandis ir sukėlė dalies politikų abejones.
Komiteto pirmininkė Ramunė Bičkauskienė papildomai tikslinosi, ar tokia galimybė atsirastų tik bendradarbiaujant kelioms savivaldybėms. Savivaldybės atstovai patvirtino, kad šiuo metu Kauno miestas transporto organizavimo modelio keisti neplanuoja ir toliau dirbs pagal vidaus sandorius su bendrove „Kauno autobusai“.
Posėdyje taip pat užsiminta, kad panašūs modeliai jau veikia kituose didžiuosiuose miestuose – pavyzdžiui, Vilniuje ar Klaipėdoje, kur viešojo transporto organizavimu rūpinasi atskiros savivaldybių įstaigos ar viešosios įmonės.
Nors savivaldybės administracija tikino, kad pokyčiai yra daugiau techniniai, politikų abejonės visiškai neišsisklaidė. Galutiniame balsavime dalis komiteto narių susilaikė, tačiau projektui buvo pritarta balsų dauguma.