Jurbarko r. girtas vyras užmušė katę

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19 val. Jurbarko rajone, Seredžiaus miestelyje, namuose, neblaivus (2,57 prom.) vyras (gim. 1977 m.) mirtinai sužalojo katę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas žiauraus elgesio su gyvūnais.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, arba kankino gyvūną, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
