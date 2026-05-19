Kauno prieglaudoje – netikėtas sprendimas, kaip išgelbėti šimtus benamių kačių

Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius namus rado beveik 200 kačių – ir tai tik dar labiau paskatina ieškoti naujų kampų, kaip užtikrinti stabilias pajamas jų priežiūrai. Šiuo metu prieglauda išgyvena finansiškai sudėtingesnį laikotarpį ir siekia surinkti 6114 € – suma, kuri padėtų atsiskaityti už esamas išlaidas ir saugiau planuoti artimiausią laiką.
Unikali kryptis – kūrybiški paramos būdai
„Rožinė pėdutė“ sąmoningai ieško alternatyvių, gyvesnių paramos formų, kad rėmimas būtų ne tik pervedimas, bet ir patirtis. Vienas iš pavyzdžių – aktyvi Vinted paskyra, kurioje parduodami tiek padovanoti daiktai, tiek „katiniški“ aksesuarai.
Ponas balionas: su tokiu aksesuaru katinas net ir kieme nepasimestų
Norintys gali padovanoti geros būklės daiktus, kuriuos prieglauda parduos paramai surinkti – taip ne tik prisidedama prie paramos rinkimo, bet ir atsakingo vartojimo. Dėl ribotos erdvės drabužių priimti prieglauda negali, todėl labiausiai laukiami aksesuarai ar kiti tvarkingi, nedideli daiktai. Visados geriausia susirašyti su pačia prieglauda, jei norisi prisidėti daiktais ir pasitarti.
Taip pat kviečiami įvairūs kūrėjai ir veiklų organizatoriai – nuo menininkų ir edukatorių iki dirbtuvių ar renginių vedėjų. Prieglauda atvira bendradarbiavimui, naujoms idėjoms ir iniciatyvoms, kurios padėtų kartu kurti vertę katėms ir žmonėms.
Įsikatinimo sertifikatai – mūsų išskirtinis paramos būdas
Vienas unikaliausių „Rožinės pėdutės“ sprendimų – įsikatinimo sertifikatai ir dovanų kuponai. Tai išskirtinė, žaisminga, bet kartu ir labai prasminga paramos forma, kuri aiškiai parodo prieglaudos norą ieškoti kitokių kampų.
Įsikatinimo sertifikatas – kas tai?
Kartais labai norisi įsikatinti augintinį, tačiau namuose jau pilna mylimų keturkojų, dar neatėjo tinkamas laikas, o gal biure vis pajuokaujate, kaip smagu būtų turėti augintinį ofise, nors realių galimybių tam nėra. Tokiais atvejais prieglauda siūlo simbolinį įsikatinimą.
Kaip tai veikia?
● Išsirenkate „Rožinės Pėdutės“ globotinį, ieškantį namų: https://rozinepedute.lt/gyvunai/
● Paremdami prieglaudą nuo 50 € suma, gaunate virtualų sertifikatą su pasirinkto augintinio nuotrauka ir simboliniu patvirtinimu, kad jį „įsikatinote“. Tai – unikalus būdas „turėti“ katiną širdyje, net jei realiomis sąlygomis negalite jo priglausti namuose. Sertifikatas gali tapti ir itin originalia dovana – tiek gyvūnų mylėtojui, tiek kolegoms biure.
Kiekvienas įsikatinimo sertifikatas turi labai aiškią prasmę: įprastai vieno katino paruošimas gyvenimui naujuose namuose (skiepai, ženklinimas, kastracija, kita būtina priežiūra) kainuoja apie 120–150 €, jei nėra papildomų sveikatos problemų. Tad tokia parama reikšmingai prisideda prie konkretaus gyvūno kelio į namus.
Dovanų kuponai – dovana, kuri virsta pagalba
„Rožinė pėdutė“ pristato ir virtualius dovanų kuponus. Jei artėja artimo žmogaus gimtadienis ar kita proga ir norite paaukoti jo vardu, galite pasirinkti bet kokią sumą, o prieglauda atsiųs virtualų dovanų kuponą. Tai dovana, kuri iš tiesų keičia gyvenimus – ir žmogaus, ir katės.
Kaip galite prisidėti šiandien?
VšĮ „Rožinė pėdutė“ – tai prieglauda, kuri neapsiriboja tradiciniais paramos modeliais ir nuolat ieško naujų būdų, kaip sujungti kūrybiškumą, bendruomenę ir pagalbą katėms. Jei norite palaikyti šią unikalią kryptį, galite:
● prisidėti prie 6114 € tikslo tiesiogine parama,
● pasidalinti prieglaudos įrašais su kitais,
● apsilankyti prieglaudos Vinted paskyroje,
● pasiūlyti savo kūrybą ar veiklą bendradarbiavimui,
● Įsigyti įsikatinimo sertifikatą arba dovanų kuponą. Kiekvienas iš šių žingsnių – tai dar vienas kūrybiškas paramos kampas ir dar viena galimybė katėms iš laikino prieglobsčio persikelti į tikrus, mylinčius namus.
gyvūnų prieglaudaKaunasbeglobės katės
