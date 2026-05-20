Rokiškio r. griovyje rasto šuns būklė – sukrečia: gyvūnas kentėjo ilgai, vaizdai – gali šokiruoti

Apie šį atvejį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija.
Į įvykio vietą buvo iškviesta policija. Pareigūnai šunį ištraukė iš griovio, o nakčiai jį priglaudė vietos gyvūnų mylėtoja. Ryte šuo, kuriam suteiktas Fredžio vardas, buvo atvežtas veterinarams.
Gyvūnui skubiai atlikta apžiūra, suleisti vaistai nuo skausmo, paimti kraujo tyrimai. Veterinarai teigia, kad būklė – itin sunki.
„Akys nėra išbadytos, kaip galėjo pasirodyti iš pradžių. Greičiausiai tai – ilgai negydyto ir smarkiai užleisto uždegimo pasekmė. Gyvūnas savaitėmis kentė milžinišką skausmą“, – skelbia gyvūnų globėjai.
Pasak jų, šuniui diagnozuota pažengusi babeziozė, inkstų nepakankamumas, organizme išplitusi infekcija. Dėl itin prastos būklės gyvūnui negalima taikyti narkozės, todėl žaizdos buvo tvarkomos tik suleidus stiprių nuskausminamųjų.
Veterinarų prognozės – niūrios.
„Jei Fredis išgyvens – tai bus stebuklas“, – cituojama veterinarė.
Gyvūnų globėjai neslepia pasipiktinimo ir kelia klausimą, kaip niekas anksčiau nesureagavo į akivaizdžią šuns kančią.
„Šis šuo kažkur gyveno. Kažkas matė, kaip jo būklė blogėja. Šeimininkai? Kaimynai? Praeiviai? Kiek reikia abejingumo, kad gyva būtybė būtų palikta taip kentėti?“ – rašoma įraše.
Apie įvykį informuota policija. Manoma, kad šuo yra vietinis ir į griovį pateko netoli gyvenamosios vietos.
Gyvūnų globėjai viliasi, kad atsakingi asmenys bus nustatyti, o dabar svarbiausia – suteikti Fredui bent menkiausią galimybę išgyventi.
„Nebandyti negalime. Turime parodyti, kad yra žmonių, kuriems rūpi“, – teigia gyvūnų mylėtojai.
Organizacija taip pat kreipėsi į visuomenę prašydama pagalbos padengiant gydymo, tyrimų ir vaistų išlaidas.
Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija, a.s. LT417044060002546192, SEB bankas.
Galite paremti per Contribee: https://contribee.com/utenosgyvunugloba.
Labai laukiama paramos per PayPal: https://www.paypal.com/donate/...
Paremti galite per Paysera: https://tinyurl.com/2df7xn3t.
