Po oro pavojaus Lietuvoje – svarbi žinia dėl augintinių: papasakojo, kas priedangose vyko iš tiesų

Ministerija savo pranešime akcentuoja, kad augintinių palikti negalima. „Jei vykstate į priedangą ar slėptuvę, naminį augintinį reikėtų pasiimti kartu. Nepalikite šunų, laikomų lauke ar pririštų prie būdos, būtina juos atrišti ir pasiimti su savimi“, – nurodoma Aplinkos ministerijos informacijoje.
Taip pat gyventojams rekomenduojama iš anksto pasirūpinti būtiniausiais daiktais gyvūnams. „Rekomenduojama iš anksto pasiruošti gyvūnui skirtą transportavimo krepšį, antkaklį ir pavadėlį, arba petnešas ar antsnukį, jei reikalinga. Taip pat reikėtų turėti vandens, sudedamą dubenėlį, nedidelį kiekį pašaro bent savaitei“, – teigiama pranešime.
Ministerija taip pat pabrėžia dokumentų svarbą. Gyventojai raginami turėti gyvūno augintinio dokumentus, kuriuose nurodytas mikroschemos numeris, taip pat skiepų knygeles ar kilmės dokumentus, jei tokie yra. Rekomenduojama pasirūpinti ir papildomomis priemonėmis – gultu, žaislu, išmatų surinkimo maišeliais bei pirmosios pagalbos rinkiniu.
Tuo metu socialiniuose tinkluose pasirodė ir laidų vedėjos, tekstų rašytojos ir nuomonės formuotojos Faustos Marijos Leščiauskaitės pasakojimas apie evakuacijos metu patirtą situaciją Vilniaus Simono Konarskio gimnazijoje. Ji teigia, kad patekus į priedangą kilo nesutarimų dėl gyvūnų įleidimo.
„Einant pro duris iššoko mokyklos direktorius ir pareiškė, kad mūsų neįleis: nėra jums vietos“, – savo įraše teigia ji.
Pasak autorės, vėliau situacija eskalavosi dėl augintinių laikymo patalpose.
„Pasakėme, kad laikysime jį ant rankų. Įsikūrėme rūsyje, kur direktorius iš mūsų tyčiojosi, fotografavo“, – rašo ji, pridurdama, kad esą buvo girdimi ir necenzūriniai pasisakymai darbuotojų atžvilgiu.
Tuo pačiu ji pažymi, kad dalis mokyklos darbuotojų elgėsi priešingai – buvo, anot jos, „labai malonūs ir rūpestingi“, siūlė vandenį, kėdes bei pagalbą evakuotiesiems.
„Turiu pridėti, kad kiti mokyklos darbuotojai su kuriais susidūrėme, buvo labai malonūs ir rūpestingi. Pasiūlė vandens, užsikloti vaikui“, – teigiama jos pasidalintame pasakojime.
Viešojoje erdvėje kilus diskusijai dėl priedangų prieinamumo, specialistai primena, kad ekstremalių situacijų metu svarbiausia yra laikytis oficialių nurodymų ir iš anksto planuoti evakuaciją, įskaitant ir augintinių saugumą.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytas traukinių eismas Vilniaus apskrityje. Vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo apie paskelbtus ir vėliau atšauktus oro pavojaus signalus skirtinguose šalies regionuose.
NKVC vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, į Lietuvą įskridęs objektas sieną kirto apie 9.40 val., o vėliau, apie 11.09 val., dingo iš radarų ties Merkine. Šiuo metu drono paieškos vykdomos Varėnos rajone, tikėtinoje jo nukritimo vietoje.
