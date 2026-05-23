Besipiktinantiems veterinarijos kainomis – atkirtis ir patarimas, kaip sutaupyti

Pasak specialistės, kainos šiame sektoriuje yra pagrįstos ir atitinka realias išlaidas. „Kainos yra tikrai adekvačios pačiam verslui. Įsivaizduokite, kiek kainuoja parengti veterinarijos gydytoją – tai šešeri metai studijų, taip pat reikia užtikrinti konkurencingą atlyginimą. Be to, klinikoms būtini ir kiti darbuotojai – asistentai, administratoriai“, – teigė ji.
Anot V. Zigmanataitės, reikšmingą dalį kainų sudaro ir brangi įranga. Ji pabrėžė, kad veterinarinė technika neretai kainuoja net daugiau nei naudojama žmonių medicinoje. „Dažnai tai yra ta pati įranga, tačiau dėl mažesnės rinkos ir siauresnės specializacijos ji tampa gerokai brangesnė“, – aiškino pašnekovė.
Ekspertė atkreipė dėmesį, kad veterinarijos sektorius yra nedidelis, todėl įrangos gamyba nėra masinė, o tai dar labiau didina kainas. Be to, klinikų išlaikymas reikalauja didelių investicijų. „Pavyzdžiui, kompiuterinis tomografas gali kainuoti apie 600 tūkst. eurų, o jo išlaikymas taip pat brangus. Tokios investicijos atsiperka tik per labai ilgą laiką“, – sakė ji.
Pasak V. Zigmanataitės, gyvūno gydymo kaina apima ne tik gydytojo darbą, bet ir daugybę kitų dedamųjų – elektros sąnaudas, personalo išlaikymą, laboratorinius tyrimus. „Visa tai susideda į galutinę paslaugos kainą“, – pažymėjo ji.
Vis dėlto specialistė įvardijo būdą, kaip gyvūnų augintojai galėtų sumažinti išlaidas. Anot jos, svarbiausia – profilaktika. „Jei reguliariai lankytumėtės pas veterinarą, kaip žmonės profilaktiškai tikrinasi sveikatą, daugelio ligų būtų galima išvengti arba jas pastebėti ankstyvoje stadijoje“, – sakė ji.
Profilaktiniai tyrimai, pasak ekspertės, apima bendrą gyvūno apžiūrą, kraujo tyrimus, auskultaciją (organų pasiklausymą stetoskopu ar fonendoskopu), o prireikus – ir echoskopiją ar išsamesnius tyrimus. Tokia patikra gali kainuoti apie 100–200 eurų, priklausomai nuo miesto ir klinikos.
V. Zigmanataitė taip pat pastebėjo, kad profilaktiniai vizitai pamažu tampa įprasta praktika. „Vis daugiau žmonių ateina ne tik skiepams, bet ir bendrai gyvūno priežiūrai. Tai svarbu ir dėl gyvūno gerovės – jis pripranta prie aplinkos, patiria mažiau streso“, – teigė ji.
Pasak jos, augintiniai, kurie niekada nesilankė pas veterinarą, susirgę patiria dvigubą stresą – tiek dėl kelionės, tiek dėl nepažįstamos aplinkos ir procedūrų. Todėl reguliarūs apsilankymai padeda užtikrinti ne tik geresnę sveikatą, bet ir mažesnę įtampą augintiniui.
