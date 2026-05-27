Princas Williamas atskleidė, kokį blogą įprotį namuose turi jų šeimos šunys

43-ejų Velso princas apie tai pasisakė gegužės 21 dieną lankydamasis Nansledane, Kornvalyje, kur susitiko su jo pasveikinti atvykusiais žmonėmis.
Kaip matyti žurnalo „Hello!“ pasidalintame vaizdo įraše instagrame, britų sosto įpėdinis nudžiugo sutikęs kokerspanielį – tokios pačios veislės šunį, kokius namuose augina jis ir Catherine Middleton.
„Labas, tu labai mielas! Aš myliu šunis. Mūsiškiai – Orla ir Otto. Labai panašūs į jūsų“, – glostydamas šunį vardu Profesorius Lupinas sakė Williamas ir pavadino jį „labai mielu“.
Susiję straipsniai
„Ar jis namuose elgiasi gražiai? Ar negraužia visko iš eilės?“ – šuns šeimos paklausė princas ir juokaudamas pridūrė: „Mūsiškiai graužia šlepetes. Viskas, kas palikta ant grindų, dingsta.“
Princas Williamas ir princesė Catherine augino ne vieną kokerspanielį, išveistą jos brolio Jameso Middletono. Šiuo metu šeima turi du šunis – Orlą ir Otto.
Orla prie šeimos prisijungė 2020 metais, o Otto yra jos sūnus iš 2025 metais atsivestos vados. Pirmą kartą abu šunys buvo įamžinti Williamo ir Catherine 15-ųjų vestuvių metinių nuotraukoje, o Otto vardą pora atskleidė gegužės 1-ąją, sveikindami jį gimtadienio proga.
„Sveikas atvykęs į šeimą, Otto! Šiandien tau jau vieneri“, – po Catherine daryta nuotrauka rašė jie.
Velso princas ir princesė augina tris vaikus – princą George’ą (12 m.), princesę Charlotte (11 m.) ir princą Louisą (8 m.). Abu šunys trumpai pasirodė ir vaizdo įraše, paskelbtame Charlotte gimtadienio proga gegužės 2 dieną.
Trumpame klipe jaunoji princesė glosto abu šunis, vieną jų laiko ant kelių sėdėdama valtyje, taip pat bėgioja ir žaidžia paplūdimyje.
Atrodo, kad princesę Charlotte su Orla sieja ypatingas ryšys – šuo jau anksčiau buvo matomas jos 7-ojo ir 8-ojo gimtadienio portretuose.
Apie Otto polinkį viską graužti neseniai užsiminė ir princesė Catherine. Gegužės 8 dieną Bakingamo rūmų sodo vakarėlyje ji juokavo, kad šuniukas „kitą dieną nemažai ką sugraužė“, rašė žurnalas „Hello!“.
„Juos reikia nuolat užimti“, – tuomet sakė ji. „Pirmas dalykas, kurį padarome ryte, – pasitikriname: ar kas nors jau išvedė Otto?“
Parengta pagal „People“.
Jungtinės Karalystės princas WilliamasJungtinė Karalystėkokerspanielis
Rodyti daugiau žymių