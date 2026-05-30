Mokėti nereikės – šio rajono gyventojų augintinius ženklins nemokamai: ką privalu žinoti

Savivaldybė pasirūpins mikroschemomis, o ženklinimo procedūras atliks Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos apmokyti studentai.
Nuo 2021 m. gegužės 1 d. Lietuvoje šunų, kačių ir šeškų ženklinimas mikroschemomis bei jų registravimas Gyvūnų augintinių registre yra privalomas. Už augintinio paženklinimą ir įregistravimą (kai gyvūnas vyresnis nei 4 mėnesių arba prieš jį perleidžiant kitam savininkui) atsako jo laikytojas ar savininkas. Įprastai ši paslauga veterinarijos klinikose kainuoja apie 20–30 Eur.
Gyvūnų laikymo reikalavimų nesilaikantiems asmenims gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnį – numatoma bauda nuo 30 iki 230 eurų.
Kodėl verta ženklinti augintinį?
Gyvūno ženklinimas mikroschema – tai greita ir gyvūnui neskausminga procedūra, kurios metu po oda tarp menčių įterpiama miniatiūrinė mikroschema. Joje esantis unikalus numeris susiejamas su Gyvūnų augintinių registre saugomais duomenimis apie augintinį (lytį, veislę, amžių) ir jo savininką (vardą, pavardę, kontaktus).
Ženklinimas – ne tik teisinė prievolė, bet ir patikimiausias būdas užtikrinti, kad pasiklydęs augintinis kuo greičiau sugrįžtų į namus.
Kaip dalyvauti akcijoje?
Šia galimybe pirmiausia Ukmergės rajono savivaldybė kviečia pasinaudoti kaimiškų vietovių gyventojus.
- Iki rugpjūčio 31 d. prašoma iš anksto registruotis savo seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą;
- Rugsėjo mėnesį (tiksli data, laikas ir vieta bus paskelbti papildomai) reikės atvykti į akcijos vietą seniūnijos teritorijoje kartu su augintiniu;
- Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- Gyventojams, kurie dėl amžiaus, negalios ar kitų svarbių priežasčių negali atvykti, bus sudaryta galimybė ženklinimą atlikti namuose (laikas derinamas individualiai).