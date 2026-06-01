Dingus retos veislės katinui į dangų pakelti dronai: šeimininkai turi vieną prašymą

Šeimininkų teigimu, Ramzis yra čipuotas ir kastruotas, labai naminis, tačiau svetimų žmonių vengia ir prie jų dažniausiai neprisileidžia. Katinas yra judrus ir greitas, todėl gali būti nuklydęs gerokai toliau nuo dingimo vietos.
Pasak šeimininkų, įprastai lauke jis būna ne ilgiau nei valandą ar dvi, todėl toks ilgas dingimas jam visiškai nebūdingas.
Paskutinį kartą Ramzis matytas Mastaičiuose, netoli gyvenamosios vietos, tačiau aplinkinės teritorijos jau ne kartą kruopščiai išieškotos.
Susiję straipsniai
Visi, matę Ramzį ar turintys bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, prašomi nedelsiant skambinti telefonu +370 686 23973. Šeimininkai viliasi, kad visuomenės pagalba padės keturkojui saugiai sugrįžti namo.
KaunasMastaičiaibengalai
Rodyti daugiau žymių