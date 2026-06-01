Dingus retos veislės katinui į dangų pakelti dronai: šeimininkai turi vieną prašymą

2026 m. birželio 1 d. 12:11
Kauno rajone, Mastaičių apylinkėse, dingo bengalų veislės katinas Ramzis. Gyvūnas prapuolė gegužės 26-osios vakarą, apie 21–21.30 val., o nuo to laiko jo paieškos tęsiamos tiek ant žemės, tiek pasitelkiant dronus.
Šeimininkų teigimu, Ramzis yra čipuotas ir kastruotas, labai naminis, tačiau svetimų žmonių vengia ir prie jų dažniausiai neprisileidžia. Katinas yra judrus ir greitas, todėl gali būti nuklydęs gerokai toliau nuo dingimo vietos.
Pasak šeimininkų, įprastai lauke jis būna ne ilgiau nei valandą ar dvi, todėl toks ilgas dingimas jam visiškai nebūdingas.
Paskutinį kartą Ramzis matytas Mastaičiuose, netoli gyvenamosios vietos, tačiau aplinkinės teritorijos jau ne kartą kruopščiai išieškotos.
Visi, matę Ramzį ar turintys bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, prašomi nedelsiant skambinti telefonu +370 686 23973. Šeimininkai viliasi, kad visuomenės pagalba padės keturkojui saugiai sugrįžti namo.
