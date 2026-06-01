Telšių širdyje atsidaro moderni, kasdien veikianti veterinarijos klinika „8 drambliai“

Naujoji smulkiųjų gyvūnų klinika įsikūrė pačioje Telšių miesto širdyje — Laisvės g. 2, vos dvi minutės pėsčiomis nuo miesto simboliu tapusios Žemaitijos meškos skulptūros. Iš bet kurios miesto vietos automobiliu čia galima pasiekti per kelias minutes, o šalia įrengta erdvi nemokama automobilių stovėjimo aikštelė.
Moderniausios paslaugos vienoje vietoje kasdien dirbančioje Telšių veterinarijos klinikoje „8 drambliai“ rasite:
- Jaukią ir erdvią priėmimo zoną;
- Penkis gyvūnų apžiūros kabinetus;
- Tikslią ir greitą kraujo ir šlapimo laboratoriją;
- Modernią vaizdinę diagnostiką: rentgenologiją, echoskopiją, gastroskopiją, kolonoskopiją, tracheoskopiją ir videootoskopiją.
Išskirtinis klinikos pranašumas– pažangi gyvūnų odontologija ir specializuotas dantų rentgenas. Operacinės bloke įrengta centralizuota deguonies valdymo bei inhaliacinės narkozės sistema. Atskiri, modernūs šunų ir kačių stacionarai, didelių veislių šunų palatos ir atskiras stacionaras infekciniams pacientams užtikrina geriausias sąlygas kiekvienam pacientui. Kartu su nauja klinika į miestą žengia pirmaujantys Lietuvos veterinarijos gydytojai. „8 drambliai“ tinklas buria daugiau nei 120 veterinarijos specialistų komandą.
Naujoji Telšių veterinarijos klinika yra viena iš šešių „8 dramblių“ veterinarijos centrų Lietuvoje.
Tinklo vadovas, veterinarijos gydytojas ir žemaitis Jovydas Bajorinas pabrėžia bendruomenės vertę: „Priklausymas didelei komandai suteikia galimybę dalintis ilgamete veterinarijos patirtimi ir gauti skubią pagalbą sudėtingų ligų atvejais: „Gyvūnų, kaip ir žmonių, gydymui reikia gerų specialistų, naujausių įrenginių, patikimų medikamentų, jei dar pridėsime kasdienį tobulėjimą, pagarbų rūpestį gyvūnais– gausime „8 dramblius“.
Džiaugiuosi, kad veterinarija Lietuvoje prilygsta Vakarų Europos šalims. „8 drambliai“ komanda gali drąsiai lygiuotis su geriausiais pasaulio veterinarijos centrais. Šis veterinarijos tinklas yra to įrodymas“,– sako biologijos mokslų daktaras, referentinės veterinarijos ligoninės „8 drambliai“ Klaipėdoje veterinarijos gydytojas ir vadovas Vytautas Sabūnas.
Investicija į Žemaitiją Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje registruotas augintinis gyvena kas antroje šeimoje.
„Gyvūnai yra mūsų šeimų nariai, draugai, kurie verti meilės ir rūpesčio. Natūralu, kad tokius santykius lydi pagarbi, kokybiška, profesionali priežiūra. Telšiai, kaip ir visa Žemaitija nuo seno garsėja darna su gyvūnais, todėl neatsitiktinai pasirinkome šį miestą, investuodami į kliniką apie 0,5 mln. eurų, bei sukurdami 10 naujų darbo vietų. Atverdami naujos klinikos duris, suteikiame visas sąlygas Žemaitijos miestų ir miestelių atsakingiems šeimininkams rūpintis savo augintiniais,– sako „8 drambliai“ direktorius, Sidonijus Jokūbynas ir su šypsena priduria: „Į meškų miestą su pagarba atkeliauja drambliai“.