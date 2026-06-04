Kviečia pirmą vasaros sekmadienį praleisti prasmingai: gyvūnų prieglaudoje – edukacijos ir pramogos keturkojų mylėtojams

Nuo žinių apie mitybą iki šaržų prisiminimui
Prieglauda įsikūrusi adresu Eglinės g. 17, Keidžiuose, renginio pradžia – 12 val., o jo programa suplanuota taip, kad paliktų įsimintinų įspūdžių visiems. Jei turite šunį, katę ar tiesiog mylite gyvūnus ir ieškote idėjų, kaip prasmingai praleisti pirmą vasaros sekmadienį, tikrai atrasite, kas sudomins kiekvieną: mažiausią šeimos narį, draugų kompaniją ar jūsų atsivestą augintinį.
Proga pademonstruoti šuns vikrumo sugebėjimus vadinamojoje „Agility“ ar pagundų trasoje, išmokyti jį naujo triuko, stebėti kinologų ir dresuotojų pasirodymus arba kino seansą kačių draugijoje – tik dalis pramogų, kurias žada organizatoriai.
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„Keturkojus taip pat kviesime pasigražinti išvaizdą: pasitrumpinti nagučius ar išsišukuoti kailį, šeimininkus – iš pirmų lūpų sužinoti, kaip tuo pasirūpinti namuose. Dailininkas-karikatūristas įamžins augintinius su šeimininkais šaržuose, o sukdami laimės ratą galėsite išbandyti savo sėkmę“, – vardija VšĮ „SOS gyvūnai“ vadovė Nadežda Makuševa.
Viso renginio metu lankytojų lauks ilgamečių prieglaudos bičiulių organizuojama „Purina ONE“ akademija. Specialistai nemokamai konsultuos gyvūnų mitybos klausimais ir palepins augintinius pagal individualius poreikius kruopščiai parinktomis dovanomis.
Be palaikymo – nė žingsnio pirmyn
Dar daugiau šviesių emocijų renginio dalyviams suteiks prieglaudos globotiniai – jų šiuo metu čia beveik 150, kuriais kasdien rūpinasi 9 darbuotojai.
Taigi renginyje laukiami ne tik esami augintinių šeimininkai, bet ir tie, kurie šiuo metu gyvūno neturi, tačiau norėtų jaukiai praleisti laiką su prieglaudos globotiniais – pabendrauti, pavedžioti ar tiesiog iš arti pamatyti beglobių gyvūnų kasdienybę. Galbūt ne vienam dalyviui, svarstančiam apie galimybę priglausti šunį ar katę, tai taps lemiama pažintimi.
N. Makuševos teigimu, rūpinantis visokeriopa gyvūnų gerove lemiamą vaidmenį atlieka būtent palaikantis visuomenės požiūris, o prieglaudos apskritai gyvuoja tik neabejingų žmonių ir verslų dėka. „Purina“ atstovų Lietuvoje draugystė su „SOS gyvūnais“ per įvairias iniciatyvas tęsiasi jau beveik dešimtmetį.
Pašnekovė pasakoja, kad per šį laiką prie prieglaudos veiklos prisidėta konkrečiais sprendimais, padedančiais gerinti gyvūnų kasdienybę – įskaitant nenutrūkstamą, per tiek metų jau tonomis skaičiuojamą paramą visaverčiu, kokybiškų ėdalu gyvūnams.
„Prie „Akropolio“ Vilniuje apie septynerius metus gyvavo partnerių įrengtas kačių namukas, kvietęs pasidalinti šiluma su jo gyventojais ar atrasti naują šeimos narį. Šiuo metu panašiomis erdvėmis bei juose reikalingais atributais, pavyzdžiui, naujomis draskyklėmis, džiaugiasi po prieglaudos stogu gyvenančios katės. Bendrovės atstovai taip pat pasirūpino šunų voljerų, vedžiojimo ir dresavimo aikštelių įrengimu“, – toliau vardija ji.
Tokios ilgalaikės draugystės su prieglaudos misija tikinčiais partneriais padeda užtikrinčiau judėti pirmyn ir kartu siunčia visuomenei svarbią žinutę: „Beglobiams, pamirštiems gyvūnams net ir nedidelis gerumo gestas, nuo skirto laiko iki suteiktų namų, yra kur kas reikšmingesnis nei atrodo iš pirmo žvilgsnio“, – primena N. Makuševa.
Dėmesys ne tik mitybai, bet ir socialinei atsakomybei
„Purina“ prekių ženklo marketingo vadovė Baltijos šalyse Katrina Mockaitė savo ruožtu įsitikinusi – laiko patikrintas ryšys su partneriais padeda atrasti vis naujų būdų prasmingai puoselėti draugystę.
Viena tokių iniciatyvų – specialiai į vasaros atidarymo šventę prieglaudos erdvėje atvykstanti „Purina ONE“ akademija. Šiemet ji tampa natūralia didelio populiarumo sulaukusio projekto dalimi ir jo plėtra.
„Tikimės, kad džiugi atmosfera ir turiningai praleistas laikas paskatins lankytojus prisiminti, jog atsakomybė nesibaigia ties keturkojais draugais, kurie laukia namuose. Jei bent vienas žmogus nuspręs suteikti namus šuniui ar katei, pasiryš skirti laiko savanorystei ar tiesiog geriau supras, kokį sudėtingą ir prasmingą darbą kasdien atlieka gyvūnų gerove besirūpinantys žmonės, vadinasi, ši idėja turėjo prasmę“, – komentuoja K. Mockaitė.
Ji prisimena dar vieną iniciatyvą, kurią prekių ženklas „Purina“ kartu su „Nestlé Baltics“ komanda įgyvendina jau trečią kartą – „Pawsitive steps“ iššūkį. Jo tikslas per programėlę „Walk15“ surinktus žingsnius paversti ėdalu šunims ir katėms.
„Tradiciškai gegužės mėnesį dedikuojame tikrąją šio žodžio prasme žengti papildomą žingsnį už tuos, kurie negali pasirūpinti savimi. Taip kiekvieni 10 tūkst. žingsnių tampa kilogramu ėdalo šunims ir katėms, kuriuos skiriame keturioms prieglaudoms Baltijos šalyse: „SOS gyvūnams“ ir „Tautmilės globai“ Lietuvoje, „Ulubele“ Latvijoje ir „Varjupaikade MTÜ“ Estijoje“ , – pasakoja ji.
Pernai tokiu būdu pavyko surinkti daugiau nei 1,5 t gyvūnų maisto – tai 0,2 t daugiau nei 2024 m. Anot K. Mockaitės, šiemet motyvacijos šį skaičių dar padidinti netrūksta, o panašios iniciatyvos kartu stiprina socialinės atsakomybės jausmą ir bendrystę komandoje.