Paryčiais klaipėdietę pažadino gailus kniaukimas: į spąstus patekus katinui – pagalbos šauksmas

Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba sunerimusios moters pagalbos prašymo sekmadienį (gegužės 31 d.) sulaukė vos saulei patekėjus.
Apie 5.21 val. ugniagesiai gelbėtojai iškviesti į uostamiesčio Taikos prospektą.
Klaipėdietė pranešė, kad namuose už radiatoriaus užstrigo katinas ir nekaip negali išlįsti.
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Šeimininkė jam taip pat nesugebėjo padėti.
Atvykus į vietą ugniagesiams gelbėtojams, katinas rastas užstrigęs tarp dviejų radiatoriaus plokščių.
Siekiant gyvūną išvaduoti, teko panaudoti ne tik laužtuvą, bet ir elektrinį kampinį šlifuoklį.
Murklio gelbėjimo operacija baigėsi sėkmingai.
Išsigandęs katinas ištraukas sveikas ir perduotas ne ką mažiau išsigandusiai šeimininkei.
KlaipėdaugniagesiaiKatinas
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