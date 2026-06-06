Mylimą haskį paliko prižiūrėtojui ir skaudžiai pasigailėjo: grįžus namo laukė kiekvieno šeimininko košmaras

Gyvūnų prižiūrėtojas kaltinamas pavogęs kario šunį ir automobilį, o vėliau palikęs gyvūną mirti prabangaus daugiabučių komplekso garaže.
Kolorado oro nacionalinės gvardijos narys Andrew Beckhamas skaudžią tragediją išgyveno po to, kai trijų mėnesių tarnybos metu savo augintinio priežiūrą patikėjo Andrew „Andy“ Jansenui.
28-erių Floridos gyventojas buvo pasamdytas prižiūrėti 11 metų haskį Mavericką. Iš pradžių viskas klostėsi sklandžiai, tačiau maždaug po mėnesio A. Beckhamas neteko ryšio su prižiūrėtoju. Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ teigė pats karys, vyras esą patyrė „stiprų paranojos epizodą“.
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Balandžio 2 dieną A. Beckhamas tariamai pamatė, kaip prižiūrėtojas išvažiuoja iš jo namų Auroroje mėlynu „Subaru“ automobiliu kartu pasiimdamas Mavericką, tačiau nepaėmęs nei šuns dubenėlių, nei maisto ar vaistų.
Sunerimęs vyras kreipėsi į artimuosius ir skubios pagalbos kontaktus, tačiau šiems nepavyko laiku pasiekti namų – įtariamasis jau buvo dingęs.
Į namus A. Beckhamas grįžo balandžio 22 dieną ir iš karto pradėjo dingusio šuns paieškas. Tuo metu jis jau buvo pranešęs apie pavogtą automobilį ir augintinį.
Tačiau vos po kelių dienų jį pasiekė siaubinga žinia – gegužės 2-ąją Maverickas buvo rastas negyvas dingusiame automobilyje.
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Kaip „CBS Miami“ pasakojo šeimininkas, ant šuns snukio buvo kraujo žymių, tačiau pareigūnai kol kas negali tiksliai pasakyti, kas nutiko gyvūnui.
„Jis automobilyje buvo įkalintas labai ilgą laiką“, – sakė Mavericką nuo mažens auginęs vyras.
Automobilis rastas privataus daugiabučių komplekso požeminėje stovėjimo aikštelėje.
Pats įtariamasis ilgą laiką buvo dingęs be žinios, kol šeštadienį jį sulaikė Majamio-Deido šerifo biuro pareigūnai Floridoje.
Pranešama, kad policija su vyru susidūrė gavusi medicininį iškvietimą, tačiau jis pabėgo dar prieš sulaikymą. Vėliau buvo pastebėtas ne tarnybos metu dirbusio pareigūno „Jackson South“ ligoninėje, kur ir buvo suimtas.
Šiuo metu jis laukia perdavimo Kolorado valstijai, kur jam pateikti kaltinimai dėl automobilio vagystės ir bendrosios vagystės.
„Jaučiu palengvėjimą, kad jis pagaliau sulaikytas ir nebegalės kenkti kitiems žmonėms. Norėčiau, kad jo šeima būtų anksčiau pranešusi, kur yra Andy. Galbūt tada dar būčiau spėjęs išgelbėti Mavericką“, – „New York Post“ sakė A. Beckhamas.
Dar prieš dingdamas vyras su kariu bendravo kasdien ir net buvo atsiuntęs nuotrauką, kurioje abu kartu su šunimi šypsosi automobilyje.
„Man tai labai baisus vaizdas. Tai žmogaus, kuris man melavo, veidas“, – CBS sakė šuns šeimininkas.
Gyvūnų prižiūrėtoją A. Beckhamas buvo pasamdęs per platformą „Trusted Housesitters“. Anot jo, atliktas vyro patikrinimas jokių problemų neparodė.
Pats prižiūrėtojas buvo sakęs, kad nori pamatyti, kaip atrodo gyvenimas Kolorado valstijoje.
„Trusted Housesitters“ „CBS Miami“ teigė esantys „labai nuliūdinti sužinoję apie Mavericką“.
„Mintimis esame su Andrew Beckhamu šiuo nepaprastai sunkiu metu. Šiuo metu svarbiausia – suteikti jam visą įmanomą pagalbą“, – nurodė bendrovė.
Parengta pagal „The Daily Mail“.
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