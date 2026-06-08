Į iškvietimą vykusi medikė išvydo išmatų krūvoje įkalintą šunelį: sujudo tarnybos

Pasak GGI, į organizaciją kreipėsi Greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotoja Auksė Niedzviegaitė. Nors į nurodytą vietą ji vyko visai kitu tikslu, pamačiusi galimai netinkamomis sąlygomis laikomą gyvūną nusprendė apie tai pranešti.
Anot organizacijos, šuo buvo laikomas be geriamojo vandens ir maisto, o aplinkoje buvo gausu išmatų. A. Niedzviegaitė užfiksavo situaciją ir informaciją perdavė GGI.
Gavusi pranešimą, organizacija kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT). Tarnybos specialistai, nuvykę į vietą, nustatė, kad šuo buvo laikomas nehigieniškomis sąlygomis. Taip pat paaiškėjo, kad gyvūnas nebuvo paženklintas ir nevakcinuotas nuo pasiutligės.
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VMVT įpareigojo gyvūno laikytoją pašalinti nustatytus pažeidimus ir apie atliktus veiksmus informuoti Kauno departamentą. Be to, pradėta administracinio nusižengimo teisena pagal Administracinių nusižengimų kodekso 343 straipsnio 1 dalį ir 346 straipsnio 1 dalį.
GGI įraše taip pat pasidalijo dar viena A. Niedzviegaitės istorija. Organizacijos teigimu, vasarį medikė pakelėje aptiko du išsekusius kačiukus. Greitosios pagalbos automobilyje esančiomis priemonėmis buvo mėginama išgelbėti jų gyvybes. Vieno kačiuko išgelbėti nepavyko, tačiau kitam pavyko padėti – jis sustiprėjo ir vėliau jam buvo surasti nauji namai.
„Tokios istorijos primena, kad kartais užtenka neatsukti akių ir sureaguoti. Gyvūnai patys pagalbos paprašyti negali, todėl jų likimas dažnai priklauso nuo aplinkinių neabejingumo“, – rašoma GGI pasidalytame įraše.