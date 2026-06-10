AugintinisPriežiūra

Po kraupiai apleisto šuns mirties – nemalonūs kaltinimai Lietuvos teisėsaugos institucijoms

2026 m. birželio 10 d. 10:44
Gyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI) socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė apie galutinę Haupso (anksčiau vadinto Aveksiumi) bylos baigtį. Organizacija teigia, kad po daugiau nei metus trukusių teisinių procesų šuns šeimininkui taip ir nebus taikoma baudžiamoji atsakomybė dėl gyvūno mirties.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak GGI, ši istorija organizacijai tapo skaudžiu nusivylimu, nes, nepaisant ne vieno skundo ir pastangų inicijuoti ikiteisminį tyrimą, teisėsaugos institucijos galutinai atsisakė jį pradėti.
GGI primena, kad 2025 m. gruodžio 3 d. kreipėsi į policiją, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio 1 dalį dėl galimai žiauraus elgesio su gyvūnu. Organizacijos vertinimu, šuo buvo paliktas be tinkamos priežiūros ligos metu, o jo būklė galiausiai tapo tokia sunki, kad gyvūną teko užmigdyti.
Anot GGI, po pirminio policijos sprendimo nepradėti tyrimo organizacija pateikė tris skundus. Du kartus prokuroras buvo nusprendęs atnaujinti procesą, tačiau galiausiai byla pasiekė teismą.
Susiję straipsniai
Į iškvietimą vykusi medikė išvydo išmatų krūvoje įkalintą šunelį: sujudo tarnybos

Į iškvietimą vykusi medikė išvydo išmatų krūvoje įkalintą šunelį: sujudo tarnybos (1)

Šuo patiria stresą dar prieš jums išeinant: klaidos, kurias daro daugelis

Šuo patiria stresą dar prieš jums išeinant: klaidos, kurias daro daugelis (1)

Mylimą haskį paliko prižiūrėtojui ir skaudžiai pasigailėjo: grįžus namo laukė kiekvieno šeimininko košmaras

Mylimą haskį paliko prižiūrėtojui ir skaudžiai pasigailėjo: grįžus namo laukė kiekvieno šeimininko košmaras

Kaip nurodo organizacija, galutinį tašką byloje padėjo 2026 m. balandžio 2 d. priimta aukštesnės instancijos teismo nutartis, kuria galutinai patvirtintas sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
GGI teigimu, toks sprendimas kelia rimtų klausimų dėl gyvūnų apsaugos praktikos Lietuvoje. Organizacijos atstovai kritikuoja argumentą, kad gyvūno savininkas gali išvengti atsakomybės teigdamas rūpinęsis augintiniu pagal savo supratimą ir galimybes.
„Mes niekada nesutiksime su pozicija, kad šeimininkui užtenka pasakyti: „Aš rūpinausi pagal savo suvokimą ir išmanymą, taip, kaip gebėjau“, – rašo GGI.
Organizacijos vertinimu, toks požiūris gali sudaryti prielaidas piktnaudžiavimui ir siųsti visuomenei klaidingą žinią apie atsakomybę už gyvūnų gerovę.
Nors teismo sprendimas jau yra galutinis ir neskundžiamas, GGI tikina neketinanti atsitraukti nuo kovos už gyvūnų teises. Anot organizacijos, ši byla atskleidė galimas teisines spragas, todėl būtina siekti pokyčių teisės aktuose ir užtikrinti, kad panašios situacijos ateityje nesikartotų.
Haupso nebėra, bet liko tūkstančiai kitų. Remdami GGI veiklą, jūs padėsite mums tęsti alinančias kovas už juos:
– Bankiniu pavedimu AB Swedbank LT34 7300 0101 6930 1498, VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“, įmonės kodas 302842427.
– PayPal https://www.paypal.com/paypalme/AnimalWelfare2012.
– Per aukok.lt platformą.
– Tapdami nuolatiniu rėmėju per Contribee https://bit.ly/ContribeeGGI.
– Perlas Go terminaluose.
– Visi paramos būdai: www.ggi.lt/parama.
Gyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI)Šuoaugintinis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.