Po kraupiai apleisto šuns mirties – nemalonūs kaltinimai Lietuvos teisėsaugos institucijoms

Pasak GGI, ši istorija organizacijai tapo skaudžiu nusivylimu, nes, nepaisant ne vieno skundo ir pastangų inicijuoti ikiteisminį tyrimą, teisėsaugos institucijos galutinai atsisakė jį pradėti.
GGI primena, kad 2025 m. gruodžio 3 d. kreipėsi į policiją, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio 1 dalį dėl galimai žiauraus elgesio su gyvūnu. Organizacijos vertinimu, šuo buvo paliktas be tinkamos priežiūros ligos metu, o jo būklė galiausiai tapo tokia sunki, kad gyvūną teko užmigdyti.
Anot GGI, po pirminio policijos sprendimo nepradėti tyrimo organizacija pateikė tris skundus. Du kartus prokuroras buvo nusprendęs atnaujinti procesą, tačiau galiausiai byla pasiekė teismą.
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Kaip nurodo organizacija, galutinį tašką byloje padėjo 2026 m. balandžio 2 d. priimta aukštesnės instancijos teismo nutartis, kuria galutinai patvirtintas sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
GGI teigimu, toks sprendimas kelia rimtų klausimų dėl gyvūnų apsaugos praktikos Lietuvoje. Organizacijos atstovai kritikuoja argumentą, kad gyvūno savininkas gali išvengti atsakomybės teigdamas rūpinęsis augintiniu pagal savo supratimą ir galimybes.
„Mes niekada nesutiksime su pozicija, kad šeimininkui užtenka pasakyti: „Aš rūpinausi pagal savo suvokimą ir išmanymą, taip, kaip gebėjau“, – rašo GGI.
Organizacijos vertinimu, toks požiūris gali sudaryti prielaidas piktnaudžiavimui ir siųsti visuomenei klaidingą žinią apie atsakomybę už gyvūnų gerovę.
Nors teismo sprendimas jau yra galutinis ir neskundžiamas, GGI tikina neketinanti atsitraukti nuo kovos už gyvūnų teises. Anot organizacijos, ši byla atskleidė galimas teisines spragas, todėl būtina siekti pokyčių teisės aktuose ir užtikrinti, kad panašios situacijos ateityje nesikartotų.
Haupso nebėra, bet liko tūkstančiai kitų. Remdami GGI veiklą, jūs padėsite mums tęsti alinančias kovas už juos:
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