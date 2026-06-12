Įspėja saugoti augintinius: gatvėje nuodija keturkojus

Žmones labai suneraminęs įrašas trečiadienio vakarą paviešintas Gargždų gyventojams skirtoje socialinio tinklo grupėje „Gargždai United“ .
Jame rašoma, kad miesto Kranto gatvėje ir aplink ją nuodijamos katės.
Neva jau rasti du nunuodyti katinai, o kiek dar jų nukentėjo – niekas nežino.
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„Tai žiaurus ir nusikalstamas elgesys. Abu katinai buvo lyg šeimos nariai. Jei kažkam trukdo gyvūnai, tam yra teisėti problemos sprendimo būdai, o ne nuodai, nuo kurių kenčia ir miršta nekalti gyvūnai“, – piktinosi įrašo autorius.
Šis įrašas sulaukė daugybės komentarų ir kone visuose juose internautai negailėjo labai piktų žodžių gyvūnų skriaudikams.
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Gargždiškiai paprašyti būti ne tik budriais, bet ir neabejingais žiauriam elgesiui su gyvūnais.
„Gal kas nors turi informacijos? Gal žinote kaimynus, kurie nuolat skundžiasi katėmis, grasina jomis atsikratyti ar elgiasi įtartinai? Gal pastebėjote keistai besielgiančius žmones, paliekančius maistą, mėsos gabalus ar neaiškias medžiagas aplinkoje? Bet kokia informacija gali padėti išsiaiškinti, kas tai daro ir sustabdyti tolesnį gyvūnų nuodijimą“, – patikino įrašo autorius.
Su šiuo įvykiu susijusią informacija jis paprašė viešinti socialinio tinklo grupėje.
GargždaiKatėŽiaurus elgesys su gyvūnais
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