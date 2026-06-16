Po dobermano išpuolio prieš pudelį Vilniuje – naujos detalės ir policijos reakcija

Apie įvykį J. Varanavičienė pirmiausia pranešė socialiniuose tinkluose. Ji teigė, kad incidentas įvyko miesto centre, dienos metu, o po užpuolimo jos šuniui buvo atliktos sudėtingos operacijos.
„Va taip atrodo žmogus, kai jo pudelį užpuola palaidai laikomas dobermanas. Žvėryne, miesto centre, vidury dienos. Čia taip atrodo, jei pasiseka. Pudelis po operacijų, visas sulopytas, bet liko gyvas. O žmogui įkąsta nebuvo. Tai čia sėkmė“, – socialiniuose tinkluose rašė J. Varanavičius
Pasak jos, vietos bendruomenė jau ne vienus metus reiškė susirūpinimą dėl šuns vedžiojimo be pavadėlio.
Po vieno prisilietimo trūko kantrybė: šuniukas ėmesi atitinkamų veiksmų
„Jau kelerius metus Žvėryno gyventojai prašo šuns šeimininkės prisirišti savo šunį. Tačiau, bendruomenės teigimu, situacija nesikeičia“, – rašė ji.
J. Varanavičius taip pat nurodė, kad po incidento buvo kreiptasi į policiją. Anot jos, pareigūnams pateiktas skundas, taip pat surinkti liudininkų parodymai ir vaizdo medžiaga.
Vėliau moteris pasidalijo ir naujausia informacija apie institucijų veiksmus.
„E. policijoje bylos statusas šiandien pasikeitė į „tiriama“. Su Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriumi susisiekėme ir aptarėme įvykį. Taip pat gavau žinutę iš ponios Rusnės, kad ateityje „bus atsargesni“, – rašė ji.
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Savo įraše J. Varanavičius taip pat kreipėsi į, jos teigimu, šuns šeimininkės darbovietę – Šv. Kristoforo kamerinį orkestrą, ragindama prisidėti prie situacijos sprendimo.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Bražėnas portalui Lrytas nurodė, kad sostinės policija jau yra gavusi kelis pranešimus, susijusius su dobermano veislės šunimi.
Anot jo, birželio 5 d. Vilniaus miesto 1-ajame policijos komisariate buvo pradėta administracinio nusižengimo bylos teisena pagal Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnį, gavus pranešimą apie įvykį, kai dobermano veislės šuo užpuolė pranešėjos šunį.
T. Bražėnas taip pat informavo, kad birželio 10 d., apie 14.28 val., pareigūnai gavo dar vieną pranešimą dėl galimai netinkamo šuns vedžiojimo ir priežiūros.
„Buvo pranešta, kad šuns šeimininkė augintinį vedžioja be pavadžio. Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato pareigūnai šiuo metu tikslina įvykio aplinkybes ir aiškinasi tokio elgesio priežastis“, – komentavo jis.
Policijos atstovas priminė, kad šunų vedžiojimą Lietuvoje reglamentuoja Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas bei savivaldybių patvirtintos gyvūnų laikymo taisyklės.
„Šeimininkas privalo užtikrinti, kad šuo nekeltų grėsmės aplinkiniams, o augintiniui sužalojus žmogų ar kitą gyvūną, gali būti taikoma administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė“, – pažymėjo T. Bražėnas.
Jis pridūrė, kad baudžiamoji atsakomybė gali būti taikoma tais atvejais, kai dėl šeimininko nusikalstamo nerūpestingumo žmogui sukeliamas nesunkus ar sunkus sveikatos sutrikdymas.
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