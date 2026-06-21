Pristatomos pirmosios mokslu grįstos žiauraus elgesio su gyvūnais vertinimo gairės

Tikimasi, jog jos leis specialistams remtis tais pačiais vertinimo principais bei taikyti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas praktikoje nuosekliau bei vienodžiau.
„Iki šiol Lietuvoje nebuvo vienos bendros metodikos, leidžiančios sistemiškai vertinti galimus žiauraus elgesio su gyvūnais augintiniais atvejus. Naujasis dokumentas įtvirtina vienodus vertinimo kriterijus visoms institucijoms – skirtas VMVT, policijai, savivaldybėms ir kitoms gyvūnų gerovės srityje dirbančioms organizacijoms“, – teigiama VMVT pranešime.
Šiuo metu gairės pristatomos VMVT apygardų inspektoriams. Vėliau jos bus aptartos viešoje konsultacijoje su savivaldybių, policijos ir gyvūnų organizacijų atstovais.
„Vertinant galimą žiaurų elgesį su gyvūnais būtina remtis aiškiais, mokslo žiniomis pagrįstais ir visiems vienodai taikomais kriterijais. Tai svarbu ne tik dėl skaidrumo, bet ir todėl, kad sprendimai turi būti grindžiami objektyviais duomenimis ir atlaikytų teisminius ginčus su skriaudėjais. Gyvūnų gerovės srityje neišvengiamai susiduria emocijos, visuomenės lūkesčiai ir specialistų pareiga priimti įrodymais grįstus sprendimus. Todėl ypač džiaugiuosi VMVT ir LSMU bendradarbiavimu rengiant šias labai reikalingas gaires, kurios neabejotinai palengvins kasdienį inspektorių darbą ir svarbiausia – sustiprins gyvūnų apsaugą“, – pranešime cituojama VMVT vadovė Audronė Mikalauskienė.
VMVT nurodo pernai sulaukusi daugiau nei 1,9 tūkst. pranešimų apie galimus gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimus. Per pirmąjį šių metų ketvirtį vidutiniškai gauta apie 300 pranešimų dėl gyvūnų augintinių gerovės (įskaitant galimo žiauraus elgesio atvejus), iš kurių patvirtina maždaug trečdalis.
Tai, pasak VMVT, rodo vis didėjantį visuomenės aktyvumą bei susidomėjimą gyvūnų laikymo sąlygomis, jų gerove.