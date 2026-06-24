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Paaiškino, kodėl katės laksto prieš ir po apsilankymo kraiko dėžutėje

2026 m. birželio 24 d. 11:04
Daugelis kačių šeimininkų pastebi keistą dėsningumą: augintinis tarsi „paikrauna“ prieš eidamas į tualetą, o po jo surengia tikras lenktynes per visą butą. Patys katinai, deja, paaiškinti priežasties negali, todėl gyvūnų psichologai ir veterinarai kelia kelis pagrįstus teorinius variantus, kodėl katės aktyviai bėgioja ir šokinėja prieš bei po tualeto.
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Prieš tualetą: virškinimo mankšta
Katės yra iš prigimties plėšrūnės, todėl laukinėje gamtoje joms dažnai tekdavo įtempti pilvo raumenis sėkmingam tuštinimuisi. Namų augintiniai šį elgesį atkartoja instinktyviai. Bėgimas ir šuoliai priverčia trauktis pilvo sienos raumenis, o tai mechaniškai stimuliuoja žarnyno peristaltiką. Tai savotiška „gimnastika“, kuri palengvina turinio judėjimą ir padaro patį procesą komfortiškesnį bei greitesnį. Be to, taip katė patikrina, ar netoliese nėra pavojaus, prieš užimdama pažeidžiamą padėtį.
Po tualeto: euforija

Katė klaidingai pagalvojo, kad ši vieta skirta tualeto reikalams: šeimininkas negalėjo patikėti

Staigūs aktyvumo priepuoliai apsilankius kraiko dėžutėje turi fiziologinį paaiškinimą. Tuštinimosi procese dalyvauja klajojantis nervas – ilgiausias ir svarbiausias vegetacinės nervų sistemos nervas, jungiantis galvos smegenis su pilvo ertmės organais.
„Kai masės keliauja per tiesiąją žarną, jos spaudžia aplinkinius audinius ir stimuliuoja klajojančio nervo galūnėles. Tai gali sukelti laikiną širdies ritmo sulėtėjimą ir kraujospūdžio sumažėjimą – savotišką reflektorinę reakciją.
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Atsakydamas į šiuos pokyčius, katės organizmas išskiria endorfinus (laimės hormonus), kad suvienodintų būseną. Rezultatas – gyvūnas pajunta lengvą euforiją, energijos antplūdį ir norą išlieti jos perteklių per bėgimą, šuolius ar kitus triukus. Iš esmės tai katiniškas atitikmuo malonaus atsipalaidavimo, kurį jaučia žmogus po gero žarnyno išsituštinimo“, – aiškino ekspertai.
Papildomos priežastys
Palengvėjimo pojūtis išlaisvinus žarnyną ar šlapimo pūslę nuo sunkaus turinio.
Higienos instinktas – katė stengiasi greitai palikti vietą, skleidžiančią stiprų kvapą, kad nepritrauktų plėšrūnų, o euforija padeda persijungti į žaidimo režimą.
Teritorinis elgesys – kai kurie katinai po tualeto bėga „žymėti“ kampų ar galąsti nagų, taip įtvirtindami savo įtakos zoną.
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