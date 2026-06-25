Artėjant alinančiai kaitrai – perspėjimas: ši klaida gali kainuoti augintinio gyvybę

Specialistai primena, kad karštis gali sukelti perkaitimą, šilumos smūgį, kvėpavimo sutrikimus ir net gyvūno žūtį.
Kaip suprasti, kad augintinis perkaito?
Perkaitęs gyvūnas dažnai ir paviršutiniškai kvėpuoja, stipriai lekuoja, tampa neramus, prasčiau orientuojasi aplinkoje. Sunkesniais atvejais gali prasidėti vėmimas, gyvūnas gali netekti sąmonės.
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Pastebėjus tokius požymius, augintinį būtina kuo greičiau perkelti į pavėsį ar vėsią patalpą, sudrėkinti vandeniu ir prireikus kreiptis į veterinarijos gydytoją.
Niekada nepalikite gyvūno automobilyje
VMVT pabrėžia, kad viena didžiausių klaidų – net trumpam palikti augintinį automobilyje.
Net ir pravėrus langus temperatūra transporto priemonės viduje per kelias minutes gali pakilti iki 50 laipsnių ar daugiau. Tai gali baigtis šilumos smūgiu ar net gyvūno mirtimi.
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Vanduo ir pavėsis – būtinybė
Karštomis dienomis gyvūnai visada turi turėti galimybę atsigerti švaraus ir vėsaus vandens.
Lauke laikomiems gyvūnams būtina užtikrinti pavėsį – medžių paunksmę, stoginę ar kitą nuo saulės apsaugančią vietą. Specialistai primena, kad gyvūnų negalima laikyti tiesioginėje saulės kaitroje.
Pasivaikščiojimus planuokite ryte ir vakare
Dienos metu įkaitęs asfaltas gali nudeginti šunų letenas, todėl pasivaikščiojimams rekomenduojama rinktis ankstyvą rytą arba vakarą.
Taip pat patariama vengti intensyvaus fizinio krūvio ir ilgo buvimo saulėje.
Ypač saugokite vyresnius ir trumpasnukius augintinius
Didžiausia perkaitimo rizika kyla vyresniems, antsvorio turintiems ar sergantiems gyvūnams. Karštį sunkiau pakelia ir trumpasnukių veislių šunys bei katės, pavyzdžiui, mopsai, prancūzų buldogai ar persų katės.
Pavojų kelia ne tik karštis
VMVT atkreipia dėmesį, kad karštomis dienomis suaktyvėja kraujasiurbiai vabzdžiai. Jų įkandimai gali sukelti sveikatos sutrikimų tiek augintiniams, tiek ūkiniams gyvūnams, todėl rekomenduojama naudoti apsaugos priemones ir pasirūpinti vietomis, kur gyvūnai galėtų pasislėpti nuo vabzdžių.
Specialistai pabrėžia, kad per karščius svarbiausia taisyklė paprasta – gyvūnas visada turi turėti vandens, pavėsį ir galimybę atsivėsinti. Kai oro temperatūra perkopia 30 laipsnių ribą, net kelios valandos kaitroje gali baigtis tragiškai.
Parengta pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) informaciją.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)augintiniaikarščiai
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