Kaip pranešė Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, birželio 23 dieną Utenos rajono policijos pareigūnai, gavę informaciją apie galimai netinkamai laikomus gyvūnus, kartu su VMVT specialistais atliko patikrinimą viename iš rajono ūkių.
Patikrinimo metu pas moterį rasta 19 šuniukų ir dar keturi ką tik gimę bišonų mišrūnų veislės jaunikliai. Nustatyta, kad gyvūnai buvo laikomi itin netinkamomis sąlygomis – uždaryti narvuose ir negaunantys tinkamos priežiūros.
Visi 23 šuniukai iš moters buvo paimti ir perduoti Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijai. Čia jais jau rūpinasi specialistai.
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Dėl nustatytų pažeidimų moters atžvilgiu pradėta administracinio nusižengimo teisena pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio 5¹ ir 18 dalis. Už tokius pažeidimus gali būti skiriamos baudos, o gyvūnai – konfiskuojami.
Policijos duomenimis, tai ne pirmas kartas, kai ši moteris patenka į pareigūnų akiratį. Dar 2024 metais jai buvo skirtas draudimas laikyti ir veisti gyvūnus dėl panašių pažeidimų.
Pareigūnai dėkoja gyventojams už pilietiškumą ir ragina nelikti abejingiems pastebėjus galimai skriaudžiamus ar netinkamomis sąlygomis laikomus gyvūnus.
„Jei pastebite skriaudžiamus ar netinkamomis sąlygomis laikomus gyvūnus, praneškite policijai arba Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai“, – primena pareigūnai.
Policija įspėja, kad prie pranešimo pridėta nuotrauka gali būti jautri gyvūnų mylėtojams.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)Žiaurus elgesys su gyvūnaisŠunys
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