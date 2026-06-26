Į darbą – su šunimi: specialistai sako, kad tai gali pakeisti visą kolektyvą

Vilnietė Inga į biurą keliauja su savo augintiniu kiekvieną ketvirtadienį – tą daro ir dauguma kolegų. Pasak Ingos, toks darbo ritmas ne tik praskaidrina dieną, bet ir stiprina komandos ryšį: „Šunys jau tapo mūsų kolektyvo dalimi – jie vienija žmones, pakelia nuotaiką ir kuria jaukesnę aplinką, didina darbingumą.“
Kartą per savaitę komandoje – ir keturkojai
Dar 1999-aisiais pasaulyje išpopuliarėjo iniciatyva „Atsivesk savo šunį į darbą“ („Take Your Dog to Work Day“). Paskutinis birželio penktadienis – šiai iniciatyvai skirta diena, kai visame pasaulyje darbuotojai skatinami į darbą atsivesti savo augintinius. Iniciatyva primena apie atsakingą gyvūnų laikymą ir atkreipia dėmesį į augintinius, vis dar laukiančius namų prieglaudose.
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Kaip pasakoja Inga, jos darbovietėje, kurioje dirba keli šimtai žmonių, apribojimų, kokių veislių šunis galima atsivesti, nėra – biure galima sutikti tiek veimaranerių, tiek mažų veislių šunų. Čia specialiai keturkojams kolegoms pastatyti dubenėliai su vandeniu ir skanėstais.
Svarbiausia, kad augintinis būtų draugiško charakterio, gerai išauklėtas ir netrukdytų kolegoms dirbti. Pasak pašnekovės, kolegos į augintinius biure žiūri palankiai – juos paglosto, pažaidžia, o bendra atmosfera tampa jaukesnė ir pozityvesnė.
Darbo produktyvumas, anot jos, labiausiai priklauso nuo šuns elgesio: jei augintinis ramiai guli prie šeimininko kojų, jis netrukdo darbui, tačiau jei nuolat reikalauja dėmesio ir priežiūros, tai gali blaškyti. Vis dėlto tokie šunys į biurą dažniausiai ir nesivedami.
Atkreipia dėmesį į beglobius gyvūnus
„Augintiniai biure kuria draugiškesnę atmosferą, skatina darbuotojų bendravimą ir padeda stiprinti komandos ryšį. Pastebime, kad augintiniams draugiška darbo aplinka tampa vis aktualesnė ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams, kurie ieško būdų gerinti darbuotojų savijautą bei darbo kultūrą. Todėl aktyviai skatiname savo partnerius ir kitas įmones, kurių veiklos pobūdis tai leidžia, prisijungti prie iniciatyvos ir kurti augintiniams draugiškas darbo vietas“, – sako „Kormotech“ Lietuvoje vadovas Andrii Bereziuk.
Nuo 2020 m. „Kormotech“ Ukrainoje įgyvendina iniciatyvą „Paws in Office“, kurios metu įmonės kviečiamos pritaikyti savo biurus augintiniams. Pasak A. Bereziuk, Lietuvoje bendrovė taip pat dalijasi sukaupta patirtimi, konsultuoja organizacijas ir padeda joms sukurti saugią bei patogią aplinką darbuotojams ir jų keturkojams. Ne mažiau svarbu šiame kontekste prisiminti ir beglobius, prieglaudose gyvenančius gyvūnus.
„Pastaraisiais metais visuomenės požiūris į augintinius akivaizdžiai pasikeitė – šiandien šunys vis dažniau tampa kasdienio gyvenimo dalimi: jie keliauja į darbą, kavinę, viešuoju transportu, dalyvauja edukacijose, renginiuose ar net parodose, o tai daugeliui jau nebekelia nuostabos. Tačiau, nepaisant šių teigiamų pokyčių, prieglaudose vis dar yra daugybė šunų, kuriems reikia ne tik globos, bet ir atsakingų šeimininkų. Todėl kiekviena iniciatyva, skatinanti bendruomeniškumą, ryšio su keturkojais užmezgimą bei realią pagalbą gyvūnams, suteikiant jiems daugiau galimybių rasti namus, yra itin svarbi“, – sako A. Bereziuk.
A. Bereziuk primena, kaip pasiruošti, jei augintinį nusprendėte pirmą kartą atsivesti į darbą:
· Ar esate tikri, kad jūsų darbovietėje leidžiama atsivesti augintinius? Pirmiausia tam turi būti tinkama darbo aplinka – higienos normų reikalavimai, saugumas ir kt., nepamirškite pasiteirauti ir kolegų apie alergijas, baimes ir kt.
· Ar jūsų šuo yra gerai socializuotas ir sutaria su žmonėmis bei kitais gyvūnais? Ar nekils papildomų rizikų aplinkiniams?
· Ar augintinis yra sveikas, aktyvus ir turi galiojančius skiepus?
· Ar jūsų augintis turės galimybę apsiprasti tiek patalpų viduje, tiek išorėje?
· Jei šuo pasiklystų, ar jo mikroschemos duomenys ir jūsų kontaktinė informacija yra atnaujinti?
· Ar galite suplanuoti reguliarias išvedimo į lauką ir pasivaikščiojimų pertraukas? Pietų pertrauka – puiki proga pasivaikščiojimui ir mankštai.
· Ar esate pasiruošę prisiimti atsakomybę, jei augintinis sugadintų daiktus biure?
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