Nidoje dingo baikšti naminė katė: šeimininkai prašo pagalbos

Skelbiama, kad katė yra atvežta iš Klaipėdos, todėl Nidos aplinka jai visiškai svetima. Dėl to augintinė gali būti išsigandusi ir slėptis.
Šeimininkai pabrėžia, kad katė yra labai baukšti, todėl gyventojų prašoma jos negaudyti, nešaukti ir nesiartinti.
„Jei pastebėjote ją kieme, po automobiliu ar prie krūmų, prašome nedelsiant skambinti telefonu“, – rašoma pagalbos prašyme.
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Visi, pastebėję dingusią katę ar turintys informacijos apie jos buvimo vietą, kviečiami susisiekti su šeimininke telefonu +370 615 58533.
Šeimininkai viliasi, kad bendruomenės pagalba padės augintinei kuo greičiau sugrįžti namo.