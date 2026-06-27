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Prie Vilkaviškio – sukrečiantis radinys: nepilnametė aptiko likimo valiai paliktus vos kelių savaičių šuniukus

2026 m. birželio 27 d. 15:42
Lrytas.lt
Prie Vilkaviškio miesto keturi likimo valiai palikti šuniukai išgelbėti tik dėl atsitiktinumo – juos aptiko nepilnametė mergaitė. Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos pareigūnai, o mažyliai perduoti veterinarijos specialistų priežiūrai.
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Apie sukrečiantį radinį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė gyvūnų gelbėjimo organizacija „Lietuva – gyvūnams“.
„Šalia Vilkaviškio miesto nepilnametė mergaitė rado kelis mažylius, vienui vienus. Kol vieni ramia sąžine atsikrato gyvybių, kiti turi matyti kančią, baimę ir prisiimti atsakomybę, kuri niekada neturėjo tekti jų pečiams. Tai ne nelaimingas atsitikimas ir ne „taip jau gavosi“. Tai sąmoningas žmogaus sprendimas pasmerkti bejėgius gyvūnus mirti“, – rašoma organizacijos įraše.
Į įvykio vietą atvykę pareigūnai kartu ieškojo, ar netoliese nėra palikta daugiau šuniukų, tačiau rasti keturi mažyliai. Manoma, kad jiems – ne daugiau kaip trys savaitės.
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Gelbėtojai pranešė, kad šuniukai nedelsiant išvežti į veterinarijos kliniką, kur jiems bus atlikta pirminė sveikatos apžiūra.
Organizacija primena, kad visa jos veikla paremta savanoryste, todėl kiekvienas pranešimas apie skriaudžiamus ar paliktus gyvūnus reikalauja ne tik laiko, bet ir finansinių išteklių.
„Kiekvienas paaukotas euras virsta vaistais, maistu, operacija, šiltu guoliu ar galimybe išgelbėti dar vieną gyvybę“, – pabrėžia savanoriai.
Pasak jų, be mamos likusiems vos kelių savaičių šuniukams reikės specialaus pieno mišinio, kuris yra brangus, vėliau – sauso maisto, palučių, taip pat bus atliekamas nukirminimas, apsauga nuo blusų, ženklinimas ir kitos būtinos veterinarinės procedūros.
„Tai tik pačios būtiniausios išlaidos vienam šuniukui. Šį kartą jų – keturi“, – teigia organizacija.
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